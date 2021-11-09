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英國商學院財務 疫外良好

編譯林奕榮／綜合報導
英國特許商學院協會的訪調顯示，三分之二的商學院表示2020/21學年的收入較前一學年增加。(歐新社)
英國特許商學院協會的訪調顯示，三分之二的商學院表示2020/21學年的收入較前一學年增加。(歐新社)

新冠肺炎疫情讓各大專院校普遍面臨財務困境，但英國特許商學院協會（CABS）的訪調顯示，三分之二的商學院表示2020/21學年的收入較前一學年增加，原因是學費較高以及不需要昂貴的教學設備，只有不到五分之一的商學院收入下降。

CABS訪調的50名院長中，約40%表示2020/21年度的收入大幅成長。

儘管新冠疫情打亂學校運作，高達78%的受訪者表示商學院2020/21學年的研究收入持穩或增加。

商學院的財務狀況和其他學院形成強烈對比，許多學院示警，疫情期間透過線上課程教學產生額外的成本，令他們財務吃緊。

商學院的財務狀況之所以較佳，部分原因是學費較高，例如倫敦商學院（LBS）企業管理碩士（MBA）學程的學費為92,735英鎊。另外，商學院與醫學院或工程學院不同，不需使用昂貴的教學設備。

CABS的調查也顯示，約70%的學院表示申請並註冊的人數增加，反映商學院學生完成學位課程的強烈意願。

對於擁有商學院的大學來說，商學院的財務狀況良好將帶來正面效益。許多大學最近幾年才成立商學院，在CABS訪調的商學院中，有82%把逾半淨利上繳給所屬大學。

CABS主席麥金塔說：「商學院的財務穩健，與所屬大學的穩健之間有強烈關聯。」

麥金塔指出，擴大提供課程的需求，已提高了加碼線上技術投資的必要性，以增加更多遠距課程，也需增聘授課人員。

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