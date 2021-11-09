馬斯克賣股 六成網友說yes

特斯拉執行長馬斯克去年1月在上海發表中國製特斯拉Model 3車款。馬斯克發起推特投票，多數網友支持他賣掉一成特斯拉持股，他表示會照辦。（路透）

全球首富馬斯克 6日在推特發起網路投票 活動的結果出爐，近6成網友支持他賣出特斯拉 持股的10%。美聯社報導，馬斯克表示，他會遵照投票結果賣出持股。消息傳出後，特斯拉股價8日盤前大跌超過5%。

馬斯克持有特斯拉17%股份，以特斯拉5日收盤價1222美元計算，賣出一成持股的價值超過200億美元。

馬斯克是在美國民主黨國會議員提議針對超級富豪加重課稅，並修法對富豪持股股價上漲等未實現獲利課稅後，展開推特民調。目前法規，股票要賣掉之後才會被計稅。

馬斯克在6日發起投票，他說：「最近關於未實現獲利被視為避稅手法，已有很多討論，所以我提議賣掉我持有的特斯拉股票10%，你支持嗎？」

根據350多萬馬斯克推特追隨者的投票結果，有57.9%支持他賣出特斯拉股票。馬斯克在投票截止後說：「不論是哪一種結果，我已準備好面對。」

馬斯克說，他在特斯拉沒有領任何一塊錢薪水，完全只有持股，因此要他繳稅的唯一途徑就是賣股。他表示不管投票結果如何，他都會照辦。他並未說明若出售股票，準備如何運用這些資金。

除了特斯拉股票，馬斯克另有2200多萬股的股票選擇權，若計入選擇權，他賣掉的持股將更多。至於稅率，馬斯克曾在9月一場會議表示，他行使選擇權賣出持股時，預期稅率是53%，也表明他在今年第4季就會大量行使選擇權賣股。

馬斯克喜歡藉推特和追隨者互動，但他的一些言行常影響股價，引發美國證管會介入。

2018年，馬斯克突然推文表示考慮讓特斯拉下市，因此被證管會罰款2000萬美元，還被要求辭去董事長職位。這次他發起的賣股投票又導致特斯拉的股價大幅波動，投資人勢必會關注證管會是否會再度出手干預。