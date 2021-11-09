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日擬修法 補貼台積電赴日設廠

編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導

台積電赴日設廠可望享有官方最新優惠補助。日經亞洲報導，日本政府將建立一套法律架構，以便為國內新興建的先進半導體廠提供補貼，而且將先從台積電規劃在熊本縣的工廠著手。

在全球晶片短缺導致汽車等諸多產業供應受到干擾之際，許多國家日益將晶片視為國安議題。日本政府為了強化國內供應，計劃最快12月向國會提案修法，並且制定有關補貼興建新廠的明確規定。

日本政府尋求修訂目前適用於發展5G無線技術企業的法律，指定半導體業為新的優先重點領域。政府將確保在2021年度追加預算中編列相當於數十億美元的資金，以便在新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）之下成立一檔補貼基金。

符合補貼資格的工廠在投入營運後，可能須維持穩定的生產、投資和技術發展，也可能要求在短缺時期提高產量，並要求遵守法律，以防止技術外洩。

日經亞洲報導，今年10月宣布在熊本縣設廠的台積電，將成為這套法律架構的第一個受惠者。先前，日本首相岸田文雄在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到，台積電的日本投資案將達1兆日圓（約88.2億美元）。日經報導披露，日本政府據傳打算補助這1兆日圓投資的一半，亦即5,000億日圓，其他晶片業者未來也會符合補貼資格。

台積電尚未揭露日本新廠投資金額等細節，市場傳出，該公司最快本周舉行董事會拍板日本新廠投資內容。台積電先前於法說會上透露，日本新廠預計2022年開始興建，2024年量產，主要採用22奈米至28奈米製程生產。

業界看好，台積電在日本已開始著手布建3DIC材料研究，未來若新廠能獲得官方優惠補貼，將更可串連材料與製造能量，打造更優質的生產鏈。

日本 台積電 投資

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