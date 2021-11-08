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彭博盤點 明年股市五風險

編譯任中原／綜合報導
儘管華爾街多數專家仍看好股市，但各大機構對明年的展望益發審慎。（路透）
儘管華爾街多數專家仍看好股市，但各大機構對明年的展望益發審慎。（路透）

在美股頻創新高之際，彭博資訊盤點明年全球股市可能面臨的五大風險，包括企業獲利成長放緩、物價走高時間比預期更久、央行立場太快轉鷹、經濟成長減速、抗藥性新冠病毒株。

儘管華爾街多數專家仍看好股市，因為「捨股其誰（TINA）」，但各大機構對明年的展望益發審慎。美國銀行（BofA）預估，2022年全年標普500指數的報酬率將平平，摩根士丹利預料正向走勢最多只會維持到感恩節，高盛也預料明年股價壓力將加重。

市場專家認為，明年首要的風險是企業獲利成長動能減弱，因為供應鏈持續吃緊，且原物料成本上升。花旗預測，明年全球企業平均每股盈餘（EPS）僅提高5%，遠低於今年的50%；史福伯登公司（Sanford C. Bernstein）預測明年歐洲企業平均EPS將成長6.5%，美國企業成長8%。

其次是通膨動向尚不確定。高盛專家指出，由於市場之前已經預期通膨升高只是過渡性，因此就算通膨壓力緩解，投資人也不會認為這是利多。但若通膨仍居高不下，則此一利空便將實現。

再者，股市的最大的風險就是央行為因應通膨升高，而過快收緊信用。盛寶銀行指出，這將刺激原料、能源、工資及資金成本全面上升，而目前偏高的股價也將被重新定位。專家指出，如果收緊信用的幅度太小、時間太晚，則對擁有訂價能力的價值股，以及能夠將新增成本轉嫁到售價上的企業有利；建議投資人選擇有訂價能力且能夠持續成長的股票，以及高品質的景氣循環類股與防禦類股。

另外，明年經濟成長也可能減緩。滙豐資產管理公司全球策略長指出，明年經濟成長可能呈現「W型」，並認為明年頭幾個月對景氣循環敏感度高的股市挑戰最大，建議美股等防禦性高的市場。專家並推薦消費必需品、醫療及罐裝食品等類股。

最後，疫情迄今尚未全消；歐洲出現第四波疫情，且大陸染疫範圍也擴大。2022年疫情的最大風險，就是出現抗疫苗的變種病毒。

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