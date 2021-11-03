明年新法上路 南韓外企主管將面臨這項新風險

外國企業主管說，南韓預定明年上路的新工作場所安全法，將使他們面臨遭刑事起訴的風險。 路透

外國企業警告說，預定明年上路的南韓 新工作 場所安全法，將削弱該國做為外國公司目的地的魅力。

英國金融時報（FT）報導，在首爾的美國 和歐洲商會表示，明年1月將生效的《嚴重事故處罰法》，加深長期以來的疑慮，企業主管擔心即使是輕微的監管違規行為，也會受到刑事處罰。

多家外國企業因違反僱傭法和填錯報關單等違規行為而遭到調查，致使這些公司的執行長受到刑事起訴、旅行禁令，以及監禁或驅逐出境的威脅。

根據這項新法，高階主管可能要為一系列事故以及與工作有關的傷害和疾病負起刑責，除非能證明自己符合一長串的標準。被定罪的企業主管將面臨罰款和至少一年的徒刑。

在南韓的美國商會主席詹姆斯·金（James King）說：「在韓國的執行長（無論是外國或本國）都要對許多超出他們控制範圍的事情負起個人責任。」 「他們都在問，為何要冒這些個人風險來這裡工作。」在南韓的歐洲商會會長海德 (Christoph Heider) 說：「這項法律一體適用於韓國和外國公司。」「但舉例來說，在這裡違反海關規定就是犯了刑法，將使進口商面臨更高的風險。」

外國企業主管形容這個監管機制為「高度複雜、不透明而且不可預測」。一家歐洲製造商韓國子公司的英國籍執行長表示：「法律不明確，懲罰很嚴厲，因此人們擔心也就不足為奇。」 「不僅是我不確定這些法規將如何實施，我諮詢了律師，他們也不確定，這太可怕了。」

包括韓國企業聯合會（KEF）在內的本國雇主團體也反對這項法律，KEF形容這項法律使企業主管要履行的標準存在許多「不確定性和模糊性」。

但支持者表示，有必要實施這項法律，因為南韓是工業死亡率最高的已開發國家之一。勞工部指出，去年與工作相關的死亡人數超過2,000人。

美國律師兼美國商會理事會主席瓊斯（Jeffrey D Jones）說，依賴刑事起訴正為南韓經濟帶來不必要的成本。在南韓執業逾40年的瓊斯說：「我經常聽跨國公司說，他們在南韓的法遵支出比任何其他司法管轄地都多。」他說：「韓國法律中的刑事責任太多了—無論是維修問題、環保問題、就業問題、海關問題，或是稅務問題。如果採用更廣泛的行政罰，韓國及其經濟將獲得更好的服務。」