全球塞港情況惡化 新加坡港53艘船卡住創紀錄

新加坡港貨櫃碼頭。 歐新社

全球塞港情況惡化，新加坡 港外周一（1日）下錨等候靠港的船隻比平常多22%，總計有53艘貨櫃船塞住，是彭博資訊今年4月開始追蹤相關數據以來的最大量。

彭博指出，從新加坡到希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus），衛星即時提供的船舶航行資料，顯示全球港口仍在嚴重打結。

周一新加坡以外東南亞其他國家港口外，也有都更多的船排隊。馬來西亞的巴生港（Klang）壅塞程度高出正常14.5%，Tanjung Pelepas壅塞率高於平常29.9%。印尼雅加達的貨櫃港Tanjung Priok 壅塞率6.7%，菲律賓馬尼拉6.5%。

隔太平洋另一邊，美國 的洛杉磯港和長堤港之外，至少有79艘船等候進場。這兩個港口都已開始實施24小時運轉，以加快減緩塞港情況。 美國東南部喬治亞州的Savannah港，上周三遭遇今年最嚴重的塞港，計有28艘船在港外排隊等候。

希臘比雷埃夫斯港周一有18艘船定錨港外等待進場，平了4月到10月的最高水準。中國 大陸的中國遠洋海運集團（Cosco Shipping）上周將所擁有的比雷埃夫斯港股權提高到67%。