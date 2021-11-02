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蘋果隱私新規 重創社群平台

編譯葉亭均／綜合報導

據估計，蘋果公司決定調整iPhone隱私設定的舉動，導致Snap、臉書、推特和YouTube等社群平台今年下半年營收共損失近100億美元，原因是這些業者的廣告業務受到蘋果新規的影響。

蘋果在4月實施應用程式追蹤透明化規定，迫使應用程式（App）在為了投放個人化廣告而追蹤使用者行為前，須先取得使用者允許。多數用戶選擇不允許，這讓廣告主無法取得使用者行為，因而無法精準投放廣告。

廣告業者的因應做法是減少在Snap、臉書、推特和 YouTube上的支出，並將預算轉移到其他地方，尤其是移往Android手機使用者的領域和蘋果自家持續成長的廣告業務。臉書營運長桑柏格表示，iPhone的調整代表「我們廣告投放的精準度下降，使我們廣告主帶來投放效果的成本提高…代表要衡量效果變得更困難」。

廣告技術業者Lotame估計，四大科技平台在第3、4季損失12%廣告營收，約98.5億。其中以Snap損失的業務百分比最大，因為該平台的廣告業務重心在智慧手機，以損失的金額來看，則是臉書損失最多。Wayflyer公司執行長柯貝特表示，臉書損失最大是因為在其平台上投放廣告的成本多年來一直增加。

臉書 蘋果 營收

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