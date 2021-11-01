我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

東南亞產線重啟 供應鏈減壓

編譯湯淑君／綜合報導
東南亞主要製造重鎮的工廠重啟生產線。（路透）
東南亞主要製造重鎮的工廠重啟生產線。（路透）

隨著新冠肺炎確診病例下滑，東南亞主要製造重鎮的工廠已重啟生產線，產量穩定回升，有助緩和供應鏈壓力。

近幾個月來，東南亞地區染疫病例普遍大減，工廠生產限制鬆綁，為大部分地區經濟重啟鋪路。這也意味導致全球供貨延遲的一大供應鏈瓶頸可望紓解，儘管某些地區礙於缺工等問題，可能還需數周甚至數月才能恢復正常。

在馬來西亞，政府8月實施新政策，允許疫苗接種率高的製造商恢復正常生產，已使情況改善。產業專家說，當地半導體廠正力拚產能全開，帶動產量回升。不過，由於需求日增，未來數月供應仍吃緊，許多業者的目標是未來一年增產10%至20%，以緩和供應吃緊情況。

越南10月初放寬限制帶動工廠產量大幅回升。富士康（鴻海）表示，越南廠作業恢復正常，某大製鞋廠預計11月前可恢復全能生產，一家大型美商成衣廠已召回約75%的員工。不過，對東南亞地區的製造業者而言，警報尚未完全解除。

疫情仍是風險。根據Our World in Data，越南、印尼和菲律賓完整接種疫苗的人口比率僅四分之一左右，而大馬、新加坡和柬埔寨則超過70%。

另一揮之不去的顧慮是缺工，以及協助移工重回工廠。歐亞集團估計，7月至9月期間，越南南部就有超過百萬名勞工返回家鄉，最近解封後又有數十萬人返鄉。儘管當地工廠恢復運轉，人手不足可能使產出全面復原時點再延數月之久。

越南 東南亞 供應鏈

上一則

泰國大賭注 解除入境隔離

下一則

台灣太陽能產品 幫助SpaceX上太空

延伸閱讀

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

聖荷西鯊魚隊 主教練等8人染疫 無緣周六比賽

聖荷西鯊魚隊 主教練等8人染疫 無緣周六比賽
沙加緬度警消疫苗接種率低 市府：未接種者休無薪假

沙加緬度警消疫苗接種率低 市府：未接種者休無薪假
WSJ：東南亞工廠產量回升 有助緩和供應鏈壓力

WSJ：東南亞工廠產量回升 有助緩和供應鏈壓力

熱門新聞

房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

2007年房市泡沫殷鑑不遠，至今仍未記取教訓

2021-10-27 17:43
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
好市多可隨時退貨，可使用會員卡查看購買詳情，不必保有收據。路透

網購商品退貨 6家最容易

2021-10-25 16:48
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）