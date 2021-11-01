東南亞產線重啟 供應鏈減壓

東南亞主要製造重鎮的工廠重啟生產線。（路透）

隨著新冠肺炎確診病例下滑，東南亞 主要製造重鎮的工廠已重啟生產線，產量穩定回升，有助緩和供應鏈 壓力。

近幾個月來，東南亞地區染疫病例普遍大減，工廠生產限制鬆綁，為大部分地區經濟重啟鋪路。這也意味導致全球供貨延遲的一大供應鏈瓶頸可望紓解，儘管某些地區礙於缺工等問題，可能還需數周甚至數月才能恢復正常。

在馬來西亞，政府8月實施新政策，允許疫苗接種率高的製造商恢復正常生產，已使情況改善。產業專家說，當地半導體廠正力拚產能全開，帶動產量回升。不過，由於需求日增，未來數月供應仍吃緊，許多業者的目標是未來一年增產10%至20%，以緩和供應吃緊情況。

越南 10月初放寬限制帶動工廠產量大幅回升。富士康（鴻海）表示，越南廠作業恢復正常，某大製鞋廠預計11月前可恢復全能生產，一家大型美商成衣廠已召回約75%的員工。不過，對東南亞地區的製造業者而言，警報尚未完全解除。

疫情仍是風險。根據Our World in Data，越南、印尼和菲律賓完整接種疫苗的人口比率僅四分之一左右，而大馬、新加坡和柬埔寨則超過70%。

另一揮之不去的顧慮是缺工，以及協助移工重回工廠。歐亞集團估計，7月至9月期間，越南南部就有超過百萬名勞工返回家鄉，最近解封後又有數十萬人返鄉。儘管當地工廠恢復運轉，人手不足可能使產出全面復原時點再延數月之久。