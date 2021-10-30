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Lucid開始交車 股價暴漲逾3成

編譯易起宇／綜合報導

電動車新創公司Lucid的確定從30日開始交付頂規車款Lucid Air Dream Edition，為該公司交付的第一批車，激勵股價28日暴漲31%，29日早盤續揚逾10%。

CNBC報導，Lucid在27日證實，30日開始交付要價16.9萬美元的Lucid Air Dream Edition轎車，計劃交付520輛，之後再交付其他較低價車款。美國環保署（EPA）的數據顯示，這款車的電池續航力領先業界，達到520英里（約839公里）。

Lucid股價28日盤中最高飆至每股39.78美元，創下7月26日透過特殊目的收購公司（SPAC）上市以來最高峰，收盤漲幅至35.48美元，但這個價格仍遠低於2月創下52周高峰65美元，當時Lucid據傳與空殼公司Churchill Capital IV接近達成交易，準備上市。

該公司並未公布任何預購數據，但執行長羅林森28日在沙烏地阿拉伯首都利雅達舉行的「未來投資倡議」（FII）論壇上表示，就預購而言，沙國是該公司的第二大市場。

羅林森說，幫助發展沙國的電動車產業是他的夢想，永續的運輸方式將嘉惠所有人。他將回到美國加州，將車鑰匙交給第一批客戶，並期待明年也能把車子交給沙國客戶。

Lucid位在亞利桑那州的新工廠，大約一個月前開始生產第一批車，該公司發言人拒絕透露已生產多少輛車。

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