三星計劃在2026年前 提高晶圓代工產能三倍

三星電子表示，將在2026年前把晶圓產能提高兩倍。美聯社

在全球陷入晶片 荒之際，南韓三星 電子28日表示，計劃在2026年前提高晶圓代工產量三倍，以滿足客戶與日俱增的需求。

日經新聞報導，三星將擴增南韓平澤廠產線的產能，並且可能在美國設立新廠，以滿足企業客戶日漸增加的客製化晶片需求。三星主管韓承勳（音譯）說：「我們計劃在2026年前提高（晶圓代工）產能約三倍，以盡可能滿足客戶需求。」

三星也說，今年的資本支出將比去年的38.5兆韓元（330億美元）增加，主要用於強化晶圓事業。三星雖未估算今年的資本支出金額，但「計劃擴增第4季的投資額」。

三星同時再次確認明年上半年為客戶代工生產首款3奈米晶片的十成，之後預料在2023年推出第二代3奈米技術。

目前全球的晶片製造業者，都積極進軍由台積電 稱霸的晶圓代工領域。市調機構Statista數據顯示，台積電為晶圓代工龍頭、市占率達53%、三星以17%的市占率位居第二，遠遠落後台積電，其次為市占率6%的美國格羅方德。

分析師認為，三星的晶圓銷售將在五年內勁增兩倍，且可望增加數百名新客戶。Daishin證券公司李蘇彬（音譯）指出，三星的客戶數量正快速增加，2017年以來，已從35家成長至逾100家，到2026年可望突破300家。

研調機構集邦科技預期，拜晶圓價格上漲所賜，全球晶圓代工銷售額明年可望攀抵1,176.9億美元，年增13.3%。