我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

氣候新創科技 籌323億新高

編譯陳家齊／綜合報導
面對全球均溫屢創新高的挑戰，資金開始聚焦在綠能、對抗氣候變遷等領域。圖為煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）
面對全球均溫屢創新高的挑戰，資金開始聚焦在綠能、對抗氣候變遷等領域。圖為煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）

最新報告顯示，對抗全球暖化氣候變遷所造成衝擊的新創科技公司，今年以來已籌得323億美元創投資金，創歷年新高。貝萊德（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink）也看好抗暖化領域，認為氣候科技領域將造就上千家10億美元等級的新創公司。

創投資本分析公司Dealroom與London & Partners共同發表的報告指出，創投業今年來押注在氣候科技公司的資金，已是2016年全年66億美元的四倍有餘。

在2016到2021年間，美國的氣候科技新創公司募到最多資金，其次是中國大陸、瑞典以及英國。歐洲整體而言正急起直追，歐洲的氣候科技公司今年來已經募到80億美元，是2016年11億美元的逾七倍。

貝萊德投資管理公司執行長芬克25日在沙烏地阿拉伯的一場研討會中說：「我相信接下來的1,000家『獨角獸新創公司』，就是那些市值可達10億美元以上的新創公司，不會是網路搜尋引擎，也不會是媒體公司。這些獨角獸將會是在綠色氫能、綠色農業、綠色鋼鐵以及綠色水泥方面追求突破發展的企業。」

面對全球均溫屢創新高的嚴峻挑戰，大筆資金現在都開始聚焦在綠能、對抗氣候變遷等領域。許多企業已經紛紛表態投入對抗全球暖化，網路搜尋龍頭Goolge的對手Ecosia把廣告收益拿來種樹，並在26日宣布設立3.5億歐元（約4.05億美元）的氣候科技創投基金，資助歐洲的新創事業。

投資 暖化 氣候變遷

上一則

鴻海電動車 美國車廠將採用

下一則

存中數據 特斯拉上海中心落成

延伸閱讀

年輕人搶投入新創 帶動東南亞科技業

年輕人搶投入新創 帶動東南亞科技業
專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

數據不足 FDA暫不建議混打輝瑞補強針

數據不足 FDA暫不建議混打輝瑞補強針

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎