氣候新創科技 籌323億新高

面對全球均溫屢創新高的挑戰，資金開始聚焦在綠能、對抗氣候變遷等領域。圖為煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）

最新報告顯示，對抗全球暖化 、氣候變遷 所造成衝擊的新創科技公司，今年以來已籌得323億美元創投資 金，創歷年新高。貝萊德（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink）也看好抗暖化領域，認為氣候科技領域將造就上千家10億美元等級的新創公司。

創投資本分析公司Dealroom與London & Partners共同發表的報告指出，創投業今年來押注在氣候科技公司的資金，已是2016年全年66億美元的四倍有餘。

在2016到2021年間，美國的氣候科技新創公司募到最多資金，其次是中國大陸、瑞典以及英國。歐洲整體而言正急起直追，歐洲的氣候科技公司今年來已經募到80億美元，是2016年11億美元的逾七倍。

貝萊德投資管理公司執行長芬克25日在沙烏地阿拉伯的一場研討會中說：「我相信接下來的1,000家『獨角獸新創公司』，就是那些市值可達10億美元以上的新創公司，不會是網路搜尋引擎，也不會是媒體公司。這些獨角獸將會是在綠色氫能、綠色農業、綠色鋼鐵以及綠色水泥方面追求突破發展的企業。」

面對全球均溫屢創新高的嚴峻挑戰，大筆資金現在都開始聚焦在綠能、對抗氣候變遷等領域。許多企業已經紛紛表態投入對抗全球暖化，網路搜尋龍頭Goolge的對手Ecosia把廣告收益拿來種樹，並在26日宣布設立3.5億歐元（約4.05億美元）的氣候科技創投基金，資助歐洲的新創事業。