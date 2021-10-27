鴻海電動車 美國車廠將採用

鴻海電動車 接單再傳捷報，鴻海董事長劉揚偉昨（26）日透露，旗下鴻華先進打造的三款電動原型車，繼裕隆與中華車後，今年底前還會新增一個美國車廠採用。

外界憂心大陸限電對鴻海當地生產不利，甚至可能衝擊鴻海營收與獲利，劉揚偉也強調「免驚」，預期大陸限電對鴻海集團影響非常小，幾乎可以不計入。

他透露，鴻海將擴大全球電動車布局，將與印尼 政府與當地廠商在印尼建立電動車生態系統，不僅推出兩輪，也將推出四輪電動車，合作項目不限於電池。

台灣玉山科技協會昨天下午舉行20周年慶論壇，由劉揚偉主持，聯電榮譽副董事長宣明智引言，並邀請總統府資政林信義、工研院院長劉文雄、車輛研究測試中心總經理王正健等與談。劉揚偉會後接受訪問時，釋出以上訊息。

鴻海於10月18日年度科技日展示三款電動車原型車，分別是入門款SUV的Model C、豪華轎車Model E及電動巴士Model T，後續可以依品牌客戶設計及需求改變。

其中Model C預計2023年在台上市，Model E也將跟進登場，後續訂單受到高度關注。

劉揚偉透露，鴻華先進打造的三款電動原型車，繼裕隆與中華車後，今年底前還會新增一個美國車廠採用。

談到印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）日前來台短暫會晤，劉揚偉表示，鴻海在印尼會採取營運本地化（BOL）合作模式，與印尼政府及當地廠商合作，範圍是整體電動車生態系。

他說，印尼希望把當地礦產資源轉化為電動車產業，合約會在今年署，範圍包括兩輪到四輪電動車。

他認為，電動車對台灣產業充滿機會、也充滿挑戰；台灣在電動車的機會，不是要做傳統的車身、底盤，台灣要做的是軟體、半導體，這是台灣資通訊產業的優勢；另外，自駕車除了技術提升，政府法規也要跟進「防範於未來」。

大陸限電方面，劉揚偉指出，對鴻海來說，大陸限電影響非常非常小，幾乎可以不計入。

至於MIH聯盟，劉揚偉表示，MIH聯盟成員已達2,040個左右，希望透過努力，讓會員有更多出海口、生意及價值，會員家數不是聯盟的目標，而是要為會員帶來生意及價值。