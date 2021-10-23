通膨增溫 市場押提早升息

美國民間景氣去年7月以來以最快的速度擴張。（路透資料照片）

最新數據顯示，美國 、歐元區、英國及日本等經濟體的通膨壓力持續蓄積，且通膨預期繼續拉升，促使投資人大舉押注主要國家央行 的升息 時間將比原先的計畫提前，且升息速度還會加快。交易商預期，所有已開發國家央行都在改變政策路線，轉向提前升息。

IHS Markit公布，美國10月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值升至57.3，顯示民間景氣去年7月以來最快的速度擴張，但廠商的投入價格也是開始這項調查以來新高。美國公債正承受全面性賣壓，5年期殖利率升破1.2%，為去年2月來首見，未來五年預期年均通膨率也超過2.9%，是十年來最高。

市場預期聯準會（Fed）明年底前將升息2碼，可能在明年7月或9月首度升息，一些專家還認為會更早。

歐元區10月綜合PMI初估值降至54.3，為六個月最低，顯示民間景氣擴張大幅放緩，主因供應鏈壓力推升通膨，投入價格升至1998年中開始這項調查以來新高。反映市場對歐元區通膨預期的指標22日盤中也升至2.0029%，為七年來首度突破2%。

已有投資機構猜測，歐洲央行（ECB）明年可能升息1碼，不過存款利率仍將為負數。 官員則強調，明年沒理由升息，因通膨率將回降到2%目標以下。

英國10月綜合PMI升至56.8，是五年來最高，但工資上漲和供應短缺惡化也使業者平均成本大增，增幅為1998年1月推出這項數據以來最大，強化央行升息的論據。市場預料，央行最早將於11月就升息。

日本10月綜合PMI初估升至50.7，為景氣半年來首度擴張，9月核心消費者物價指數（CPI）年升0.1%，為去年3月來首見升高，若不計電信費降價影響，漲幅擴至1.5%，為六年半來最大。

俄羅斯央行22日升息3碼至7.5%，升幅超乎預期，且暗示可能會再升息。市場也預期加拿大將於明年初開始升息，但該央行預料要到明年下半年才具備升息條件。

紐西蘭央行最偏鷹派，本月已升息1碼至0.5%，預料11月將再調升。澳洲央行最偏鴿派，總裁洛威堅持2024年之前不會升息，但經濟學者及投資機構益發認為，澳洲將比美國更早升息。

許多主要央行仍假定經濟明年將恢復正常，通膨也將趨緩，即使通膨高於預估，也能暫時容忍，但許多投資機構表示這種做法嚴重低估了通膨將居高不下的風險。