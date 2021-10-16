美銀、普亭同聲 油價估漲破百元

美國銀行（BofA）大宗商品研究部門主管布蘭契（Francisco Blanch）接受彭博電視專訪時表示，目前全球石油 供應缺口為約每日100萬桶 ，若電力供應商在冬季從天然氣轉向使用石油，可能使供應缺額擴大50%。

布蘭契說：「油價 可能飆漲至每桶超過100美元。」美銀的基本假設是，航空旅行增加將推升用油需求，帶動油價在2022年達到每桶100美元。他說：「考量到天然氣和煤炭市場目前的情況，這個時間點可能稍微提前。」

布蘭契認為，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等能源生產國並不急著解決這些問題，他們認為歐洲正成為自身能源政策的受害者。

布蘭契也說，第26屆聯合國氣候變遷大會即將登場，若與會國未能達成共識，遠期能源價格可能重新調整。他說：「全球將意識到，也許我們無法這麼快脫碳。」

俄國總統普亭 出席13日開幕的俄羅斯能源周時表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）正採取一切措施確保石油市場完全穩定。他說：「我們不允許價格大漲，這不符合我們的利益。」

普亭說：「市場已經穩定下來，但我們尚未達到疫情爆發的每日1100萬桶產量。我們立場是，根據市場日益成長的需求來增產。」

有記者問普亭說，油價是否可能飆升到每桶100美元，普亭說「相當有可能」。他也說：「我們不會像天然氣市場那樣試圖限制產量，導致價格飆升。我們支持平穩的價格走勢。」