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不敵疫情 義大利航空結束75年營運

財經新聞組／綜合報導
義大利航空公司一度是義大利風格和魅力的象徵。(Getty Images)
義大利航空公司一度是義大利風格和魅力的象徵。(Getty Images)

義大利航空公司（Alitalia）一度是義大利風格和魅力的象徵，但因管理不善財務惡化，14日發出最後一個航班後結束75年歷史，改由規模較小的義大利航空運輸公司（Italia Trasporto Aereo，ITA）接續營運，部分員工也過渡到這間國營航空運輸公司上班。

義大利航空公司在1946年成立，是當地政商名人及教宗出門的不二之選，在60年代末期，義航更曾是歐洲第三大航空公司，僅次於英國航空公司和法國航空公司。但因財務陷困境，自2017年即由國家指派的管理人員負責營運，以免遭破產清算。

本世紀以來，義大利航空只有一年沒有賠錢，政府多次伸援紓困，光是過去3年就砸下超過80億歐元。不過，因管理不善及受廉價航空衝擊，業績始終沒有起色，這兩年受到新冠疫情影響，更是雪上加霜，最終還是走上停業命運。

隨著最後一班義大利航空公司的航班14日晚上從卡利亞里（Cagliari）飛抵羅馬，ITA會在15日正式接替，但立刻必須面對大量挑戰。

這家新的航空公司起初以52架噴射機營運，有員工2800人，遠少於義大利航空的110架飛機和1萬員工。政府預計在3年內投資13.5億歐元。

根據義大利與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）達成的協議，義大利航空和接續營運的公司必須切割，新公司必須在2021至2025年營運計畫結束時獲利。

不過，義大利航空的成本高昂、管理不善和受到政界與工會嚴重影響等等問題，義大利航空運輸公司恐怕也很難擺脫。

義大利 紓困 破產

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