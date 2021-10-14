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小摩Q3財報亮眼 日賺1.3億

編譯湯淑君／綜合報導
摩根大通第3季獲利優於分析師預期。（路透資料照片）
摩根大通第3季獲利優於分析師預期。（路透資料照片）

摩根大通第3季獲利優於分析師預期，顯示華爾街部門因全球併購活動熱絡而受益匪淺，消費者金融部門也因放款利息收益升高，日進斗金。

摩根大通（俗稱「小摩」）13日公布，第3季淨利增至117億美元，相當於一天賺進1.3億美元，每股純益達3.74美元，優於去年同季的94億美元或每股2.92美元。根據路孚特（Refinitiv）訪調結果，分析師共識預測是每股盈餘3美元。小摩通常是第一家公布財報的華爾街大型銀行，常常被視為美國的經濟健康與否的指標。

摩根大通上季獲利表現強，反映企業合併與收購活動熱絡，帶動投資銀行費用收入，大增45%，達到33億美元，抵銷了證券交易活動隨市場波動加劇而減緩的影響。

根據路孚特的資料，小摩上季穩居全球第二大全球併購交易顧問位子，僅次於高盛。

消金部門上季表現也很亮麗，顯示信用卡支出回升，消費者償清卡債的步調減速，讓該行賺進更多利息收入。

此外，疫情嚴峻時提撥的呆帳損失準備金再釋出21億美元，對財報也有挹注，但執行長戴蒙淡化這部分助益。美國當局去年要求各大銀行增提巨額準備金，以備疫情期間萬一債務違約潮狂湧之需；但財金當局大推財政與貨幣寬鬆措施，消費者支出和儲蓄俱增，讓銀行得以局部釋出緊急備用金。

上季摩根大通總營收成長1%至296.5億美元。其中，交易營收為62.7億美元，較一年前下滑，但仍高於分析師預估的59億美元。

摩根大通13日在紐約早盤的股價下跌2.5%，報161.2美元。

同日，全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）說，第3季營收成長16%至50.5億美元；淨利躍增19%至16.9億美元，或每股10.95美元，優於預期。截至上季末的資產管理總值達9.46兆美元，高於一年前的7.81兆美元。摩根大通季報出爐為美國大型銀行財報季揭開序幕，美國銀行（BofA）、花旗、富國銀行和摩根士丹利預定14日公布財報，高盛預定15日公布。

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