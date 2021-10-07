臉書當機 Snapchat成大贏家

臉書4日發生多年來最嚴重當機，但對手Snapchat的使用率一舉躍增逾20%。 （路透資料照片）

臉書 和旗下IG、WhatsApp 等App 4日發生多年來最嚴重當機，造成全球無數用戶的不便，卻造福了其他通訊軟體。

私密通訊軟體Signal和Telegram都表示，這起事件讓它們的App下載數和用戶註冊數都暴增，Snapchat的使用率更一舉躍增逾20%。

彭博資訊報導，據市場研究業者Sensor Tower數據，在臉書4日發生大當機之際，Snapchat在安卓系統上的使用率比一周前躍增23%，堪稱臉書當機事件的最大贏家；Signal表示，臉書當機事件讓該平台增加了數百萬名新用戶。Telegram創辦人杜洛夫也說，自家軟體一天增加了逾7,000萬名用戶，並創下註冊人數和用戶活動的新紀錄。

但那些平常最仰賴臉書各平台的小型商家和網路賣家哀鴻遍野，連金融交易員也都受影響。

市場人士說，即時通訊平台WhatsApp掛點，從加密貨幣到俄國原油等資產的交易全受影響，因為雖然多數金融機構都不鼓勵員工利用這類社群媒體 聯繫客戶，但實際上是交易員與客戶溝通的利器。

臉書5日表示，旗下服務4日全面當機超過6小時，是因為例行維護數據中心網路時出現錯誤，導致一堆問題產生，拖慢修復速度，並非惡意活動造成。

曾任職臉書的吹哨者5日在美國國會參議院聽證會上，指控臉書把利益置於安全之上，但臉書嚴詞否認。執行長祖克伯在給員工的信函中說：「指控我們為了自身利益，蓄意推送使人憤怒的內容，非常不合邏輯」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點