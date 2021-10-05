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美股財報季 陷供應鏈風險

編譯林聰毅／綜合報導
美股財報季14日起開鑼，但企業的獲利面臨諸多風險，其中供應鏈限制最為嚴重，不過仍有望優於市場預期。（路透）
美股財報季14日起開鑼，但企業的獲利面臨諸多風險，其中供應鏈限制最為嚴重，不過仍有望優於市場預期。（路透）

美股財報季將在14日起開鑼，但華爾街分析師都正在警告，美國企業的獲利面臨諸多風險，尤以供應鏈限制最為嚴重，雖仍有望優於市場預期，但超越預期的幅度將很難和上半年相比。

摩根史坦利策略師團隊說，供應鏈瓶頸已成為獲利預期的「重大風險」，美國企業每股盈餘超越預期的幅度將很難媲美過去五季。

高盛也把供應鏈限制列為財報季的首要風險，其他風險則包括油價上漲對非能源股的衝擊、勞動成本持續增加，以及中國大陸經濟成長放緩等。

高盛以柯斯汀（David J. Kostin） 為首的策略師團隊認為，標普500指數成份企業上季每股盈餘成長將優於預期，但超越預期的幅度可能不及上半年， 「關鍵風險在於，供應鏈正常化所需的時間比預期久，而且今日未滿足的需求在之後幾季也無法完全恢復」。

隨著新冠肺炎疫情持續影響工廠和港口，及能源危機惡化，全球供應瓶頸問題已每況愈下。海運和空運的運能依舊吃緊且運費居高不下。雪上加霜的是，近期中國大陸的電力短缺，不但打擊經濟復甦，還可能進一步干擾全球供應鏈，並加劇全球通膨壓力。

新冠疫情爆發迫使許多港口碼頭停擺，貨櫃依舊不敷所需，導致運價格較一年前飆漲。勞工短致使卡車運輸停滯，並將美國的職缺數推至歷史新高。全球企業大多受到這場供應鏈災難的影響，上季美國汽車銷量下滑，歐洲零售商也警告，供應鏈問題將衝擊業務。

在歐洲，受交貨延遲影響，服裝連鎖店 H&M 等零售商無法滿足需求。在美國，運動用品大廠Nike調降銷售預測，因為疫情迫使其越南廠關閉，導致生產中斷好幾個月。運貨問題也導致Bed Bath & Beyond 的股價暴跌，該公司執行長特里頓警告說，中斷將持續至明年。

這些供應鏈問題可能使年底購物季的交貨岌岌可危。全球最大的玩具製造大廠MGA Entertainment 的創辦人兼執行長拉里安（Isaac Larian）說：「我做這一行已經43年，從未見過這麼糟的情況。」「所有可能出錯的事都同時出狀況。」現在耶誕節用品的供貨只會更加惡化，這將是個可怕的假日購物季。

供應鏈 美國 疫情

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