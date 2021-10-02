中國搶買 歐亞天然氣恐再創天價

歐洲天然氣價格飆漲。 (路透資料照片)

編譯陳家齊／綜合報導

中國 官員下令，中國國內最大的幾間國有能源公司須不惜一切代價確保能源供應。中國瘋搶天然氣 、煤礦，可能導致已創新高的歐洲天然氣、及亞洲液化天然氣（LNG），再往上衝。

路透引述貿易業說法，儘管亞洲LNG價格已創新高，中國買家仍加價買進，似乎在急於補足冬天來臨前偏低的庫存。一名LNG交易商說：「中國買家一直在詢問和購買冬季交期的天然氣船貨，出價高於市場。在這個市場，除了出高價搶船貨沒有別的選擇。」

由於中國需求熱絡，本周北亞LNG 11月期貨估計已漲至創新高的每百萬英熱單位（mmBtu）約32美元，比上周漲近20%；亞洲LNG現貨9月30日也飆上34.47美元的歷史高價，比去年同期暴漲500%以上。在歐洲市場，天然氣期貨價格周四漲上每百萬瓦小時97.5歐元（113.1美元）。

中國在缺煤導致停電下，猛搶天然氣希望儘快補足一些能源缺口。BMO資本市場公司分析師漢彌爾頓說：「中國正在加強購買天然氣，力圖確保煤礦以外的取暖來源。」

冬季取暖需求將是中國的大問題，一名新加坡 貿易商說：「中國肯定沒有足夠的天然氣過冬，問題在於這是否會進一步造成更多限電的破壞。」