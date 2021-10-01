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iPhone13缺貨 中國下單要等一個月

記者林汪靜／綜合報導

蘋果發表新機iPhone13系列，但因供應鏈緊張和強勁需求，iPhone13成為近年來消費者等待時間最長的產品，中國也不例外。目前江浙滬十幾家蘋果店多數iPhone 13系列機型都處於無貨狀態，尤其iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max機型的缺貨情況最嚴重，等待時間也最長，目前下單基本要等一個月左右才能拿到手機。

第一財經報導，上海南京東路、國金中心、環球港等多家蘋果店僅有少數容量較小的iPhone 13和iPhone 13 mini有貨，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max機型的缺貨情況最為嚴重，目前下單基本要等一個月左右才能拿貨。

晶片供應鏈緊張等問題加劇了蘋果智慧產品的等待時間，iPhone供不應求的情況在全球範圍都已出現。摩根大通和瑞士信貸的分析師認為，全球網路預訂新機型的客戶將不得不等待超過四周的時間才能拿到iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而基本款iPhone 13則需要等待大約兩周時間。

一名透過蘋果官網預訂了一款iPhone 13 Pro Max的上海消費者表示，他於28日下單訂購，目前要等到10月底才可以拿到手機。

蘋果公司沒有立即就交付時間延遲及其原因發表評論，但分析師認為，供應鏈的限制及需求疊加造成了目前產品交貨時間延遲的情況。摩根大通分析師Samik Chatterjee指出，無可否認，交貨時間延長的部分原因是供應鏈限制，「我們發現發售第二周預訂的交貨時間相對於第一周有明顯的增加，且超過我們之前預期。」

不過，機構並不擔心供應鏈限制問題，Omdia半導體分析師李澤剛表示，目前並沒有聽說蘋果更多供應鏈有特別緊張的消息，5G晶片的供應並不緊張，且蘋果供應鏈的優先級一直都是排在最先的位置。

iPhone 蘋果 供應鏈

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