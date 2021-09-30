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亞馬遜聲控家用機器人 亮相

編譯林奕榮／綜合報導

美國科技巨擘亞馬遜28日舉行新品發表會，推出一系列新產品和服務，最吸精、也是壓軸的是一款外型像小狗的聲控家用機器人「Astro」，能在家巡視環境，並監控寵物、年長者及幼童的行動。

亞馬遜耗時四年開發的Astro，在帶有輪子的底座上，配備一個可以旋轉的螢幕，螢幕上有一雙大眼睛，並可搭配語音助理Alexa使用。亞馬遜預定今年稍後開始販售Astro，售價為1000美元，遠高於多數可使用Alexa的裝置。

Astro可在飼主外出時確認寵物的動靜，也能跟隨家中幼童，並開啟視訊通話，方便家長留意幼童行動。亞馬遜裝置與服務部門主管林普並稱，Astro與Alexa的最大區別是前者能自行移動，亞馬遜已為Astro打造「一套全新技術架構」，供其在家中巡視。目前Astro無法上下樓，但會在跌下樓前停止。不過，這款家用機器人的主要功能，與Alexa及相關產品的部分功能類似，例如可在不同房間進行語音和影像監控。

Astro可能引發數位隱私權倡議人士的疑慮。CCS Insight科技研究集團的伍德表示：「Astro無疑將引發隱私權爭辯，但最終還是得由消費者決定選擇便利或隱私。」

除了Astro，亞馬遜28日也發表一款與漢威合作開發的智慧恆溫器，售價60美元，成為Google智慧恆溫器Nest的競爭對手。亞馬遜還發表搭載壁掛式15吋螢幕的Echo智慧音箱、新款健康追蹤手環Halo View（售價80美元），以及搭配Halo View的軟體Halo Fitness。

亞馬遜也與迪士尼合作，在迪士尼樂園和飯店內提供Echo裝置，並預定明年可搭配「Hey, Disney!」數位助理服務。亞馬遜也發表Glow的裝置，售價250美元，結合螢幕及投影機可投射出19吋大的互動空間。

亞馬遜 隱私 迪士尼

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