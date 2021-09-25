印度股市創新高 飛躍6萬點

印度 股市24日收盤飛躍6萬點大關，創下歷史新高，原因是資金持續流入，且市場樂觀看待莫迪政府加速為民眾接種新冠疫苗，將提振這個亞洲第三大經濟體的需求。高盛 更預估，印股三年內可望擠下英國，成為全球第五大股市。

印度標普BSE Sensex指數 24日收盤上漲0.27%，報6萬0048.47點，首度翻越6萬點關卡；NSE Nifty 50指數同日也收漲0.17%報17,853.2點。Sensex指數從去年3月疫情爆發時的低點以來，已大漲逾一倍，表現在全球主要股市名列前茅。

Sensex指數從5萬點漲到6萬點，僅費時166個交易日，遠比從4萬點漲至5萬點所須的414個交易日少。印股表現優異，原因是印度央行已把利率降至歷史低點，導致存款收益大減，數百萬名股市新手因而投入風險較高的資產。全球基金也已對印股注入資金近90億美元，使印股今年可望連續第三年資金淨流入。相較下，南韓和大馬股市都出現資金外流。

高盛更預估，到2024年左右，印股市值可望勁增1.5兆至5兆美元，成為全球市值第五大的股市，超越英國股市，這是拜未來三年許多企業可望到此掛牌所賜。