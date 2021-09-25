擊敗台積電 三星搶單特斯拉

南韓媒體報導，三星 電子有望打敗台積電，拿下美國電動車廠特斯拉 （Tesla）新一代車用晶片 訂單，供應HW 4.0自駕晶片，這些晶片將採用7奈米製程生產。

韓國經濟日報報導，產業人士說，三星篤定能打敗勁敵台積電，拿下特斯拉這筆訂單。消息人士說，特斯拉和三星的晶圓製造部門今年初以來持續合作開發這款晶片的設計和樣品。特斯拉最近決定把HW 4.0自駕晶片訂單外包給三星電子，形同已經定案。

消息人士表示，三星計劃在首爾以南的華城市工廠生產這款晶片，將採用7奈米製程，預計最快第4季開工。三星電子對此不予置評，特斯拉尚未發表看法。

產業人士說，雖然7奈米製程的先進程度不如5奈米，但三星基於生產良率較高、和晶片安裝在全自駕車輛（FSD）時的功能穩定考量，決定採用7奈米技術，特斯拉和三星就使用7奈米製程一事達成共識，確保特斯拉自駕電動車的安全性。

HW 4.0晶片又稱為第二代FSD電腦，是前代晶片HW 3.0之後推出的新品，特斯拉目前的汽車正使用HW 3.0晶片，也是由三星承製。

之前媒體報導指出，特斯拉曾與台積電攜手生產HW 4.0晶片。產業人士說，特斯拉決定與三星合作，主要考慮幾項因素，包括生產成本、長期合作的可能性，以及特斯拉研發自家晶片時可使用三星的技術。

產業人士說，三星與特斯拉加強合作後，可利用特斯拉拓展全自駕車輛產品陣容的機會，擴大全球晶圓代工市占，並搶攻電動車商機。

特斯拉計劃2022年底發表電動皮卡CyberTruck，將配備HW 4.0晶片，且已收到120萬輛預購訂單。在美國政府打算提高美國的電動車銷售占比之際，好幾家車廠也打算在未來幾年推出電動皮卡。