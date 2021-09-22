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OECD示警 通膨風險長期走高

編譯林聰毅／綜合報導
經濟合作發展組織21日上調通膨預測，並警告有長期走高的風險。（歐新社）
經濟合作發展組織21日上調通膨預測，並警告有長期走高的風險。（歐新社）

經濟合作發展組織（OECD）21日上調通膨預測，並警告有長期走高的風險，但也提醒各國政府及央行，現在要收回財政與貨幣刺激措施仍為時過早。

OECD發布更新的經濟展望報告預測，未來兩年通膨將繼續上升，在產品需求復甦和供應鏈吃緊等因素帶動下，20國集團（G20）經濟體通膨率將在今年底觸頂，平均約4.5%（海運費及商品價格貢獻1.5個百分點），後在明年底前放緩至3.5%。

相較6月預測，OECD將多數國家今明兩年通膨預測調高逾0.3個百分點，例如今年美國由2.9%上修至3.6%，英國由1.3%升至2.3%；明年法國通膨預測上調0.6個百分點至1.4%，德國更調高1個百分點至2.6%。

多數央行總裁和決策官員目前都認為，當前通膨飆升只是短暫現象，不太可能持續走高。OECD建議各國央行在維持寬鬆貨幣政策之餘，也要對容忍通膨上升程度提供明確指引，並促請各國政府在提供經濟財政支持方面保持彈性，避免短期前景仍模糊下撤回此支持。

OECD說：「復甦的速度增加了通膨壓力，迅速將價格推高至我們在大流行之前預期的水平。」「已開發經濟體的決策者應立即監測這些發展。」

OECD最新報告預期，全球經濟今年可望成長5.7%，比6月預估下調0.1個百分點，明年將成長4.5%，比之前預估高0.1個百分點。

該機構也下調美國今年成長率預測近1個百分點，成為6.0%，明年成長率預估則調高0.3個百分點至3.9%。

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