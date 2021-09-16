領先特斯拉 Rivian電動皮卡出廠

美國電動皮卡新創Rivian旗下首輛電動皮卡已組裝出廠，也取得監管機關的核准，因此可以開始販售給美國消費者。 （路透）

美國 電動皮卡新創Rivian宣布，旗下首輛電動皮卡已組裝出廠，也取得監管機關的核准，因此可以開始販售給美國消費者，等於搶在特斯拉 、通用汽車（GM）等競爭對手之前，在這個競爭將日益激烈的領域率先插旗。

CNBC報導，Rivian創辦人兼執行長史卡連奇（R.J. Scaringe）14日在推特上說，為消費者打造的電動皮卡R1T，一早已駛離位於伊利諾州諾默爾的組裝廠。他興奮地表示，迫不及待要交車到顧客手中。從推文附上的照片可看到，組裝線上數輛R1T旁的員工一同歡呼。

Rivian發言人證實，這款車已經可以在美國市面上販售。根據他的說法，Rivian已取得包括國家公路交通安全管理局（NHTSA）、環保署（EPA）、加州空氣資源局（CARB）的核准，而該公司發表的電動車 都準備好在美國50州開賣。

受到新冠疫情和全球晶片短缺的影響，Rivian先前至少延後生產兩次，如今終於排除萬難。Rivian還計劃在今年秋季某個時間點推出另一款電動車R1S。根據史卡連奇寫給顧客的信函，R1T會在9月開始交車，R1S則是在「不久之後」。

雖然Rivian拔得頭籌，但接下來也將面臨許多競爭對手，預計通用汽車今秋推出GMC悍馬電動皮卡，而電動車新創Lordstown Motors、福特、特斯拉明年也都可望推出電動皮卡。

在特斯拉發表電動皮卡Cybertruck後，雖接獲無數訂單，卻一再延後上市時間，最近特斯拉又將Cybertruck的交車時間，從今年延到明年底，而且未提出明確的量產的時間表。

根據報導，Rivian幾周前私下向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）文件，並尋求上市時估值達到700億至800億美元間。目前Rivian背後金主包含福特和亞馬遜，而亞馬遜不僅是Rivian的金主，也是大客戶，先前向Rivian訂購10萬輛送貨專用的廂型車，而預計Rivian將在今年開始交車。