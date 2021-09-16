我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

領先特斯拉 Rivian電動皮卡出廠

編譯季晶晶、林奇賢／綜合報導
美國電動皮卡新創Rivian旗下首輛電動皮卡已組裝出廠，也取得監管機關的核准，因此可以開始販售給美國消費者。 （路透）
美國電動皮卡新創Rivian旗下首輛電動皮卡已組裝出廠，也取得監管機關的核准，因此可以開始販售給美國消費者。 （路透）

美國電動皮卡新創Rivian宣布，旗下首輛電動皮卡已組裝出廠，也取得監管機關的核准，因此可以開始販售給美國消費者，等於搶在特斯拉、通用汽車（GM）等競爭對手之前，在這個競爭將日益激烈的領域率先插旗。

CNBC報導，Rivian創辦人兼執行長史卡連奇（R.J. Scaringe）14日在推特上說，為消費者打造的電動皮卡R1T，一早已駛離位於伊利諾州諾默爾的組裝廠。他興奮地表示，迫不及待要交車到顧客手中。從推文附上的照片可看到，組裝線上數輛R1T旁的員工一同歡呼。

Rivian發言人證實，這款車已經可以在美國市面上販售。根據他的說法，Rivian已取得包括國家公路交通安全管理局（NHTSA）、環保署（EPA）、加州空氣資源局（CARB）的核准，而該公司發表的電動車都準備好在美國50州開賣。

受到新冠疫情和全球晶片短缺的影響，Rivian先前至少延後生產兩次，如今終於排除萬難。Rivian還計劃在今年秋季某個時間點推出另一款電動車R1S。根據史卡連奇寫給顧客的信函，R1T會在9月開始交車，R1S則是在「不久之後」。

雖然Rivian拔得頭籌，但接下來也將面臨許多競爭對手，預計通用汽車今秋推出GMC悍馬電動皮卡，而電動車新創Lordstown Motors、福特、特斯拉明年也都可望推出電動皮卡。

在特斯拉發表電動皮卡Cybertruck後，雖接獲無數訂單，卻一再延後上市時間，最近特斯拉又將Cybertruck的交車時間，從今年延到明年底，而且未提出明確的量產的時間表。

根據報導，Rivian幾周前私下向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）文件，並尋求上市時估值達到700億至800億美元間。目前Rivian背後金主包含福特和亞馬遜，而亞馬遜不僅是Rivian的金主，也是大客戶，先前向Rivian訂購10萬輛送貨專用的廂型車，而預計Rivian將在今年開始交車。

美國 特斯拉 電動車

上一則

歐能源費飆 牽動綠色新政

下一則

超級富豪轉風向 看好淨零碳排放

延伸閱讀

補助獨厚底特律3大車商 遭批不公

補助獨厚底特律3大車商 遭批不公
領先特斯拉 亞馬遜出資Rivian 全球最早讓電動皮卡上市

領先特斯拉 亞馬遜出資Rivian 全球最早讓電動皮卡上市
特斯拉Model Y 漲價1560美元

特斯拉Model Y 漲價1560美元
力保特斯拉Q3交車量 馬斯克要求員工克服零件短缺

力保特斯拉Q3交車量 馬斯克要求員工克服零件短缺

熱門新聞

繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘