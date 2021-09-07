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幾內亞政變 國際鋁價飆漲

編譯洪啟原、葉亭均、陳家齊／綜合報導
國際鋁價飆漲至10年新高。（路透）
國際鋁價飆漲至10年新高。（路透）

西非小國幾內亞5日爆發政變，特種部隊宣布奪得政權並暫停實施憲法，震撼全球金屬市場，國際鋁價6日應聲大漲，刷新十年高點，因幾內亞是鋁材原料鋁土礦的全球第二大生產國，市場憂心當地政治動盪可能擾亂鋁土礦供應。

幾內亞首都康納克立總統府附近在5日稍早傳出槍響，隨後特種部隊指揮官、頓波雅上校5日在國家電視台宣布已推翻總統並奪得政權，同時呼籲軍方支持。他說此舉是要解決總統顧德執政下，對財政管理不善和貪腐問題，他也宣布暫停憲法，並實施宵禁。

幾內亞去年生產8,800萬噸鋁土礦、出口8,240萬噸，多數運往中國大陸。據估計，全球每年生產的鋁金屬有20%來自幾內亞鋁土礦，中國大陸55%鋁土礦也都來自幾內亞。鋁土礦用於製造氧化鋁，最終可製成鋁。

儘管幾內亞特種部隊呼籲礦商繼續營運，也沒有跡象顯示當地礦產出口受影響，市場仍擔心鋁土礦供應可能受擾，倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨6日盤中大漲1.8%至每噸2,775.5美元，為2011年5月來最高，中國大陸鋁期貨一度漲3.4%，衝上2006年來最高，從幾內亞出口到大陸的鋁土礦價格也漲到近18個月來新高。

Julius Baer分析師孟科指出，在供應緊俏已使市場看多鋁價之際，政變為鋁價漲勢添加柴火，但他認為新政府不太可能中斷鋁土礦出口，因為對當地經濟太重要。

儘管幾內亞不太可能停止鋁土礦出口，新政權卻帶來不確定性，提高了出口合約重談的可能性。俄鋁表示，幾內亞政變可能會影響產出；幾內亞占俄鋁上半年氧化鋁產量的約9%。LME鋁價今年來已大漲約40%，原因是需求強勁成長、運價飆高，再加上中國大陸近來限制鋁產量以抑制碳排放，導致國際鋁市供需失衡。中國大陸鋁產量約占全球60%。

麥格理分析師趙林（音譯）估計，中國大陸目前近235萬噸的鋁產能停擺，「我們對2021年鋁市的供需狀況估計，已從53萬噸供應過剩，轉變成70萬噸供應短缺。

幾內亞 中國 分析師

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