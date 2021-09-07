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貨幣+政治 9月金融市場變數多

編譯陳律安／綜合報導

隨著時序進入9月，金融市場將迎接一連串貨幣和政治事件，包括十大工業國（G10）央行都將舉行決策會議，討論是否縮減刺激措施、日本和德國選舉、以及美國舉債上限等，都將增添市場風險。

在本周，澳洲央行7日的決策會議，將是9月各國央行縮減購債決心的第一場考驗。澳洲央行已宣布本月起每周購債規模從50億澳幣減為40億澳幣，但Delta變種病毒的快速散播，使該央行暫緩縮減購債的壓力漸增。

歐洲央行（ECB）決策會議9日登場，總裁拉加德將面臨內部鷹派壓力，若縮減購債規模，可能會被市場解讀為鷹派，從而拉抬歐元匯價和歐洲國家公債殖利率。

美國聯準會（Fed）21日-22日召開決策會議，是否宣布啟動縮減購債規模，備受關注；挪威央行23日可能升息，成為率先調高基準利率的G10經濟體。

在政治事件部分，加拿大將在20日國會選舉，民調顯示，他所屬的執政黨自由黨，與奧圖爾的保守黨在民調上勢均力敵選情緊繃。更受關注者則是26日的德國國會大選，德國總理梅克爾將卸任，民調顯示德國政壇將變天，市場將面臨兩項關鍵問題，首先是新政府對國內和歐洲的財政政策會帶來的影響、以及對歐洲整合的意義。日本執政黨自民黨將在29日選出新黨魁，形同決定下任首相。

美國國會本月復會後，將立即面臨債務上限問題，須決定是要調高、還是凍結舉債上限，兩黨勢將有一番惡鬥，但財政部的非常措施可能會在10月用盡。

央行 德國 美國

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