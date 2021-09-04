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首相菅義偉不續任 日股勁揚

編譯任中原／綜合報導
日本首相菅義偉不再角逐自民黨黨魁。（路透）
日本首相菅義偉不再角逐自民黨黨魁。（路透）

日本首相菅義偉3日宣布，將不再參與29日舉行的自民黨黨魁選舉，主因為想專注於對抗新冠疫情，這表示他就任僅一年的首相職位將於這次選舉結束後畫上句點，使日本有可能重新步上「短任首相」的老路。

投資人押注新首相將擴大經濟刺激措施，帶動日股東證指數衝上30年新高。

菅義偉表示，「我的確考慮過參與競選，但這需要投入大量精力於防疫措施以及選戰，我無法兼顧。我必須聚焦於防疫措施」。

由於日本國會須在11月28日前改選，而菅義偉目前的民調支持度低於30%，就連東京奧運會結束後，他的支持度也未見起色，顯示他大勢已去。

日本還有許多座城市仍處於緊急事態，為避免拖累自民黨的選情，前外相岸田文雄等黨內多強力競爭者已陸續「逼宮」，菅義偉只能退位。

觀察家指出，菅義偉去職，可能將日本政局帶入另一個充滿不確定性與動盪的時代。金城大學教授本田雅俊表示，「我們將進入轉型期，可能持續一段時間，直到我們再次看到由一位領袖或團體所穩定領導的長任政府為止」。

目前競逐自民黨下任黨魁者中，民調支持度最高者，是協調疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎（曾任外相及防衛大臣），媒體報導他已經決定角逐黨魁，但是他獨立的決策作風使黨內同僚對他不夠信任。　

其他可能的黨魁人選包括前防衛大臣石破茂、環境大臣小泉進次郎、曾在安倍內閣擔任多項職務的高市早苗等。投資人對菅義偉將卸任表示歡迎。

菅義偉 日本 東京奧運

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