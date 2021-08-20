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晶片短缺 豐田福斯被迫減產

編譯陳家齊／綜合報導
疫情衝擊供應鏈，豐田、福斯被迫減產。（路透）
疫情衝擊供應鏈，豐田、福斯被迫減產。（路透）

全球最大的汽車生產商日本豐田昨（19日）宣布將暫時關閉部分廠房，9月減產幅度將達40%，顯示晶片短缺與新冠肺炎疫情衝擊供應鏈的狀況嚴峻。歐洲最大車廠福斯也表示可能因為晶片短缺進一步減產，有需求沒產能的情況下，汽車股皆重挫。

豐田在日本上市的股票昨日一度重挫4.7%，最後收盤大跌4.42%，收在9,295日圓。福斯股價昨日盤中重挫3%，跌到192.5歐元價位，BMW、戴姆勒、雷諾等汽車公司都大跌逾2%。福特和通用在美股早盤均下挫約2%。

豐田昨日表示，由於新冠肺炎疫情導致東南亞的供應鏈出現問題，產線面臨零件短缺，日本大多數廠房將在9月被迫停工數天，9月全球產量將比先前計畫減少40%或36萬輛。

豐田先前因為在2011年東日本大地震後調整庫存方式，比其他汽車廠備料了更多汽車用晶片，躲過其它車廠缺晶片被迫暫時關廠的命運，上季在美國銷售量還首度超越通用，但現在還是逃不過疫情衝擊。

日本、泰國、菲律賓、越南與馬來西亞近來疫情嚴峻，使集中在這些亞太地區的豐田零件廠商遭遇供應鏈問題，其中負責組裝電子零件的馬來西亞遭疫情重創，是導致這次停工的主因。

福斯同日也表示，基於數個月以來的晶片短缺，將必須進一步削減產能，並且預料第3季的晶片供應依然會「非常不穩定，非常緊缺」。

福特18日也宣布，因馬來西亞疫情兇猛導致晶片短缺，在堪薩斯城生產暢銷小貨卡F-150的廠房必須暫時關閉。

豐田昨強調，全年生產計畫維持不變，將在調整零件庫存、多元分散來源後，彌補失去的產量，截至明年3月的會計年度全年產量仍希望達到930萬輛。

但豐田已在承受缺料衝擊，日經新聞稍早曾報導，豐田早在7月底8月初就曾因越南疫情導致缺料，關閉日本數條產線。

知情人士也向路透表示，豐田在廣州的合資車廠也已經停掉一條產線。豐田上月也宣布在泰國因為疫情關係暫停三座工廠產線。

在豐田市總部附近生產暢銷RAV4休旅車以及Corolla轎車的廠房，要從9月1日停工至17日；生產Lexus ES豪華轎車與Camry轎車的豐田市堤工廠，也面臨類似的停工時程。

豐田 疫情 晶片

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