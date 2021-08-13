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南韓半導體榮景 向下Down

編譯黃淑玲／綜合報導
南韓7月記憶體晶片出口額低於6月，是今年4月以來首見比前一月少。(路透資料照片)
南韓7月記憶體晶片出口額低於6月，是今年4月以來首見比前一月少。(路透資料照片)

南韓7月記憶體晶片出口額低於6月，為4月以來首下滑，市場因而擔心疫情帶動的半導體榮景有降溫跡象。DRAM外銷額雖仍持續成長，但增幅縮小，快閃記憶體的外銷額減少約18%，則是拖累晶片整體出口的主因。

根據南韓貿易部12日公布的資料，南韓7月記憶體晶片出口額為71億美元，低於6月的75億美元，是今年4月以來首見比前一月少。

其中快閃記憶體6月出口值6億美元，7月減至4.9億美元，是拖累整體記憶晶片出口走低的元兇。相對的，DRAM出口值仍有成長，由6月的34億美元增為35億元。不過增加的幅度已比上個月小。

半導體是今年南韓出口的中流柢柱，今年全年預料仍會創下新高紀錄。不過今年下半年可能情況會比較不利，因為買家預料將選擇先消化掉庫存，再下新訂單。這些客戶因為新冠疫情打亂供應，先前爭相下單搶料，累積了不少庫存。

調研公司TrendForce在11日的聲明中表示，之前價格不斷上漲，也是需求減少的另一個原因，隨著「伺服器、個人電腦（PC）和其他主要應用的需求減少，DRAM市場恐怕會逐漸轉為供給過剩」。

SK海力士12日收跌4.7%，報100,500韓元，是連續第六天下跌，等於過去一周多來已跌掉近17%。三星電子12日收盤則跌1.9%。摩根史坦利（大摩）12日把SK海力士的目標價從15.6萬韓元一口氣砍到8萬韓元，三星電子的目標價也從9.8萬韓元調降到8.9萬韓元。

記憶體晶片價格不斷下跌，加上市場對半導體業景氣是否已觸頂的疑慮，也拖累SK海力士的股價表現。

這家全球第二大DRAM製造商12日收跌4.7%，報100,500韓元，是連續第六天下跌，等於過去一周多來已跌掉近17%。三星電子12日收盤跌1.9%。

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