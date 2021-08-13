韓富豪榜大洗牌 創業起家成趨勢

隨著愈來愈多白手起家的創業家崛起，像是通訊軟體KaKao創辦人金範洙近來擠下三星 集團接班人，躍居南韓 首富，以及張秉圭、金範錫等來自遊戲與電商 產業的創辦人，相繼成為新科億萬富豪，不僅改變南韓數十年來由財閥接班人稱霸富豪榜的局面，也反映該國經濟進入新的成長時代。

彭博資訊報導，KaKao創辦人金範洙財富淨值一度達132億美元，超越三星集團繼承人李在鎔，成為南韓首富。藥廠賽特瑞恩（Celltrion）創辦人徐廷珍，如今也是身價100億美元俱樂部的一員。遊戲開發商Krafton本周上市，讓創辦人張秉圭的財富暴增，電商巨擘Coupang今年初赴美上市，也使創辦人金範錫身價大漲。

對年產值1.6兆美元的南韓來說，這種「長江後浪推前浪」的現象，顯示南韓經濟開始進入新的成長時代，不再那麼依賴幾乎掌控民眾各種生活必需品的家族企業。部分專家指出，新一代富豪也比較能覺察日益加劇的社會不平等現象，因此更願意回饋社會。

成均館大學教授金京煥（音譯）說，對南韓來說，這是正向的轉變，因這批新富豪並非富二代，都是靠自己雙手打天下，為年輕人帶來一線希望。

過去這幾年來，南韓財閥接班人相繼身陷貪腐醜聞，引發公眾反彈。總統文在寅曾承諾要改革財閥的商業行為，去年已著手改善公司治理和透明度。

因此，過去由財閥支配國家經濟的南韓逐漸改頭換面，成了一個新創蓬勃發展的國家，加上新冠疫情帶動電商、娛樂、生技等產業的需求，讓投資人願意挹注大量資金參與籌資、IPO、併購等企業活動。