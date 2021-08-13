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IEA預估 明年油市將供過於求

編譯林奕榮／綜合報導
受到疫情復熾影響，國際能源總署（IEA）預測明年油市將再度出現供過於求的局面。 (路透資料照片)
受到疫情復熾影響，國際能源總署（IEA）預測明年油市將再度出現供過於求的局面。 (路透資料照片)

美國呼籲石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）增產之際，一個月前也敦促提高產量的國際能源總署（IEA）如今卻改口，大幅下修到年底前的全球石油需求預測，並預期明年油市將再度出現供過於求的局面，主因是新冠疫情復熾衝擊主要消費國的需求。但OPEC在同一天卻堅持其今年石油需求強勁復甦的預測，並表示明年將進一步成長。  

IEA日前敦促OPEC+開放增產，以免油價飆漲造成傷害；IEA最具影響力的成員美國，也在11日敦促OPEC+加快增產步調；然而，OPEC+增加的供給剛抵達市場，需求卻出現疲軟跡象；IEA最新說法顯示，該機構的立場已經反轉。

IEA最新報告指出：「OPEC+的增產正好遇上需求成長放緩，且非OPEC+的產量增加，因此不再有短期供給吃緊或超級周期的說法。」「增產的原油抵達市場之際，卻出現變種病毒導致復甦脫軌的疑慮，讓油價近來的漲勢失去動能。」

IEA並指出，全球石油需求7月出現「急轉彎」，每日需求量在6月激增380萬桶後，7月略為下滑；IEA已把今年下半年每日需求量的預測調降55萬桶。但IEA仍預期，全球經濟復甦步調加快將持續推升全球原油需求，今年第4季的平均每日需求量將達9,890萬桶。

有別於IEA的悲觀預測，OPEC12日在月報中預期，今年石油的日需求將增加595萬桶，增幅為6.6%，與上月預測相同。報告說：「全球經濟持續復甦。」「但諸多挑戰仍在，可能輕易傷害這種（需求）動能，尤其是需要密切觀察疫情相關發展。」但OPEC有信心認為需求將甩脫最近疫情復熾的干擾，這項看法與IEA形成強烈對比。

油價自8月來下跌6%，因Delta新冠變種病毒導致中國和其他疫苗接種率較低的亞洲主要石油消費國重新採取防疫限制措施。布蘭特原油期貨7月初一度觸及每桶約78美元的兩年高點，如今已下滑至約每桶71美元；美國原油期貨則跌至每桶69美元。

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