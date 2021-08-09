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電商開路 紙包裝股漲翻天

編譯陳律安、廖玉玲 / 綜合報導
新冠肺炎疫情爆發帶動電商蓬勃發展，連帶推升紙箱需求與價格。（路透）
新冠肺炎疫情爆發帶動電商蓬勃發展，連帶推升紙箱需求與價格。（路透）

新冠肺炎疫情爆發帶動電商蓬勃發展，連帶推升紙箱需求與價格，紙類包裝類股因而大漲，而且在電商持續成長與減塑潮流等趨勢的拉抬下，包裝類股後市仍將有順風助攻。

過去18個月來，各國的抗疫封鎖措施迫使消費者只能透過網路購物，在無法出門之際，收到包裹成為不少人生活中的小確幸。

這已帶旺紙類包裝產業的景氣。規模3500億美元的紙類包裝產業堪稱電商經濟核心。顧問業者Smithers的數據顯示，零售商去年用以宅配的紙板數量激增近40%，帶動包裝類股意外大漲，在倫敦掛牌的Smurfit Kappa在30日止的過去一年來飆漲約65%，Mondi同期漲逾40%，在紐約上市的國際紙業（International Paper）漲逾60%。

這三大紙業巨擘也生產其他類紙張，當前的電商熱潮正幫助這些業者緩和數位化所造成的紙類需求銳減衝擊。麥肯錫產業專家林奎斯特說，該產業正經歷幾十年來最重大轉型，「在疫情影響下，整體產業已大步向前」。

不過，紙類包裝產業也面臨兩大難題，一是隨著各國政府逐步開放經濟，消費者在疫情期間的網購習慣能否持久，二是加上紙板價格不斷上漲，過去半年來連回收紙板價格都躍增約60%至160歐元，能否延續迅速成長的態勢也成疑慮。

歐洲最大瓦楞紙包裝公司Smurfit Kappa執行長史莫菲特仍樂觀看待前景，「整體趨勢好得不可思議，疫情加速電商趨勢，將不會回頭」。業界主管也說，當前最大憂慮是跟不上需求。Mondi執行長金恩說，市場非常緊俏，其紙箱紙盒通常是一出廠就秒殺。

看好紙類包裝業前景的投資人，也認為消費用品業者日益以更永續的替代品取代塑膠包裝，將嘉惠紙類包裝業者。安本標準投資管理公司投資總監麥克林說，紙類包裝業者正在享受「電商需求帶來的結構性順風，這個產業正在見證消費者的偏好與投資，都持續轉向永續包裝」。

例如，英國的跨國消費品牌和超市業者最快就必須在2025年時，停用不必要或有問題的一次性包裝。化妝品製造商萊雅旗下品牌Kiehl's和理膚寶水，今年也將推出紙製容器。Exane BNP Paribas分析師喬丹認為，品牌業者面臨的問題是，消費者是否願意為塑膠替代品付更多錢。

電商 疫情 投資

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