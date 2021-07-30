Fed最快明年縮減購債規模

美國 聯準會（Fed）表示將開始討論縮減購債，但未詳述，投資 人注意力將轉向下月舉行的全球央行年會，以了解何時開始縮減購債規模，但預料最快明年Fed才會付諸行動。

為支持經濟復甦，Fed每月購入價值1200億美元的固定收益資產，如此龐大的購債規模何時開始縮減，一直是市場關注焦點。

Fed主席鮑爾6月表示，已初步就此議題展開討論；Fed 28日結束兩天政策會議後暗示，相關討論已有進展，但未訂出時間表。

BMO全球資產管理公司美國固定收益部門主管金博爾說：「Fed開啟縮減購債之門，但未把話說死。」

因此，市場將緊盯8月26-28日在傑克森洞舉行的全球央行年會，觀望Fed是否揭露進一步訊息。

貝萊德全球固定收益投資長萊德預期，Fed將在傑克森洞揭示縮減購債計畫綱要，但具體細節會留到9月決策會議再說。

瑞銀全球財富管理美洲資深經濟學家羅斯推測，Fed可能在12月宣布縮減購債。

Zeo Capital顧問公司投資組合經理基金人莫爾認為，在經濟成長強勁下，問題不在縮減購債，而在升息 ，風險就潛伏在「升息時點比市場預期大幅提前」。

聯邦資金利率期貨價格顯示，市場預期Fed將在2023年第1季升息0.25個百分點。

據彭博經濟學家分析，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月會後政策聲明顯示，決策官員仍在評估經濟是否已達成「進一步實質的進展」，達此目標是縮減購債的先決條件--加入「將在未來會議中繼續評估進展」的措辭，顯示FOMC在第4季前不太可能做出明確結論，任何實際縮減購債行動最快也要到2022年初才會發生。