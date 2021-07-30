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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

美上季GDP增6.5% 不如預期

編譯任中原／綜合報導
美國第2季GDP初估年增率僅6.5%，遠遜於預估的8.4%。（美聯社）
美國第2季GDP初估年增率僅6.5%，遠遜於預估的8.4%。（美聯社）

美國29日公布第2季實質國內生產毛額（GDP），初估年增率僅6.5%，遠遜於預估的8.4%，也只比第1季的6.3%（修正後數字）略高，顯示經濟成長勢頭可能到頂，但經濟學者預料下半年表現仍將相當堅實。

最重要的個人消費支出依然穩健，年增11.8%，優於預估的10.5%，也比第1季11.4%的增幅更強，主因經濟解封後旅遊相關的服務類支出熱絡。由於美國家庭在疫情期間至少累積了2兆美元的超額儲蓄，股市及房價大漲使家庭財富激增，企業爭雇勞工也帶動工資上升，預料消費支出仍將強勁。

但因政府支出、住宅投資及存貨投資低於預估，加上全球半導體短缺，也迫使一些汽車廠縮減產量，或暫時停工，使第2季經濟表現不如預估。

通膨率則明顯偏高。GDP平減指數年升6%，高於預估的5.4%，更比第1季時的4.3%大幅上升；個人消費支出核心平減指數比第一季上升6.1%（年率），符合預估，遠高於第一季時的2.7%（修正後數字）。

可喜的是，第2季國內產品與服務實質經濟總產值換算成年率後，達到19.36兆美元，已超過新冠肺炎疫情爆發之前的水準。政府並將2020年GDP成長率由負3.5%修正為負3.4%，只不過仍是1946年以來經濟萎縮最嚴重的一年。

即使第2季成長率已達本波段景氣循環的頂峰，但經濟學者預料今年下半年經濟表現仍將相當堅實；經濟學者預測今年全年經濟將成長約7%，國際貨幣基金（IMF）預測今、明兩年美國經濟將分別成長7%及4.2%。

但Delta病毒蔓延，對經濟展望構成一大風險；另外如果通膨居高不下，且供應鏈持續混亂，也可能使經濟成長減緩。

勞工部同日並公布7月24日止首次申領失業給付人數為40萬人，比預估的38.5萬人略高，但比前周的42.4萬人（修正後數字）減少；7月17日止連續申領給付者為326.9萬人，高於預估的318.3萬人，與前一周人數大致相當。失業數字顯示就業情況並未進一步改善。

美國 勞工部 疫情

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