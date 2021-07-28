高檔包夯 LVMH上半年營收增84%

LVMH高檔手提包買氣夯。(路透)

精品業巨擘路易威登集團（LVMH）上季營收 和獲利雙雙勁揚，因服裝與手提包買氣熱絡，以及各國紛紛解封帶動需求。

剔除匯率波動因素後，LVMH集團第2季營收較去年同期勁揚84%，達147億歐元（173.3億美元），主要拜集團下金雞母路易威登（LV）手提包熱銷，迪奧（Christian Dior）及Fendi等其他品牌也表現不俗。該公司上半年經常性業務獲利也攀抵76.3億歐元（90.2億美元），擊敗分析師 的預期。

全球奢侈品業正從新冠疫情 衝擊下復甦，而LVMH比大多數同業恢復得更快，原因是一些小型對手還在疫情下掙扎求生時，該集團運用其雄厚的資金做行銷，在社群媒體上大力宣傳品牌。

隨著全球加速接種疫苗的腳步，且各國經濟陸續解封，民眾對時裝和皮革製品的興趣日漸回升，尤其是迪奧、Celine及Fendi受惠最多。LVMH表示，上季時裝和皮革製品部門的內生性成長（不靠併購的自然成長）比一年前猛增120%，較2019年同期增加40%。

Sanford C. Bernstein分析師索爾卡表示，LVMH的業績已創下「史上最強勁的上半年」，無論後疫情時代會怎麼變化，LVMH已成為大贏家。他也指出，被視為精品界領頭羊的LVMH繳出亮麗財報，可能意味著其他同業獲利也看俏。例如本月稍早已公布財報的歷峰（Richemont），上季銷售暴增了129%。

儘管歐洲股市普遍走低，LVMH股票在27日盤中上漲1.9%。