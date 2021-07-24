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Intel與百客戶談晶圓代工

編譯黃淑玲／綜合報導
英特爾（Intel）22日公布財報，上季銷售與獲利優於預期。(路透)
英特爾（Intel）22日公布財報，上季銷售與獲利優於預期。(路透)

英特爾（Intel）上季營收和獲利均優於自家以及市場預期，但對本季營收預測不如市場預期，23日收盤重挫5.29%。執行長基辛格預期，全球晶片短缺問題可能到2023年才解決，今年下半年應該會開始出現緩和跡象。他還提到，英特爾正與100家潛在客戶討論晶圓代工業務。

英特爾於美股22日盤後公布，上季營收比去年同期成長2%，達到185億美元，優於分析師預期的178億美元，每股盈餘（EPS）調整後年比增加12%，至1.28美元，也高於市場預期的1.06美元；預估本季營收約182億美元，略低於市場預期的183億美元；調整後的毛利率55%，每股盈餘預計1.1美元。

英特爾對全年展望相當樂觀，預估調整後銷售額大約有735億美元，高於分析師預期的731億美元。

英特爾更宣布，已有逾百位客戶對其晶圓代工服務有興趣，並承諾周一會提供更多細節。

對於英特爾跨足晶圓代工業務，市場認為對於先進製程為主的晶圓代工龍頭台積電目前影響有限。

業界人士指出兩大觀察重點，包括英特爾產能要在自家使用與客戶需求之間取得平衡，先前英特爾宣布跨足代工時，就傳出競爭對手不下單的消息；以及製程技術才是支持晶圓代工訂單的實力，但英特爾還在發展7奈米製程技術，台積電最先進製程的5奈米已經成熟量產，接下來還要進入3奈米製程世代。在成熟製程部分，以聯電為例，採用ARM架構，英特爾則是X86技術，客戶重疊性較不高，影響也較小。

英特爾資料中心晶片業務市占率持續流失。上季資料中心晶片銷售與一年前的高峰相比，降至65億美元，除了去年同期有疫情刺激雲端需求基期高之外，超微（AMD）也搶下市場。個人電腦（PC）事業部門，銷售年比增加6%，達101億美元。基辛格認為全球晶片短缺的問題可能會延續到2023年，因美國半導體業無法趕上市場需求，但預期今年下半年應該會出現緩和跡象。

記者謝佳雯／台北報導

國際晶片三大廠包括全球電腦處理器（CPU）英特爾（Intel）、全球類比晶片龍頭德儀（TI）和網通晶片龍頭博通（Broadcom）三大咖陸續公布第3季財測，各廠本季營運表現普遍乏力，共同苦惱是缺貨。

英特爾和德儀近日公布第2季財報，並釋出第3季財測，市場普遍對財測感到失望，股價下跌。英特爾預估本季營收將較上季下滑，德儀的第3季營收財測中間值則與第2季相同。為重拾成長力道，英特爾正積極擴展代工業務，且不排除併購。

相較之下，全球類比晶片龍頭德州儀器（TI）第3季財測預估營收介於44億美元至47.6億美元區間，與第2季營收相同，本季出貨產品組合將決定成長或衰退。德儀副總裁Dave Pahl認為，經歷不尋常的成長後，未來需求難以預測，以往第3季的周期性模式，現階段可能不適用，此言論引外界憂慮。同樣面對缺貨的網通晶片龍頭博通，估第3季營收67.5億美元，季增2.1%，看似相對較強，但就旺季來看，成長幅度相對有限，主要仍是缺貨限制。

營收 晶片 台積電

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