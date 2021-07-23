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ECB暗示 推遲首次升息時程

編譯任中原、林奕榮、陳律安／綜合報導
ECB會議保證寬鬆政策將維持更久。（路透）
ECB會議保證寬鬆政策將維持更久。（路透）

歐洲央行（ECB）22日召開決策會議後，保證現行超低利率將維持更久，以協助歐元區達成2%通膨目標。同日開會的印尼央行也按兵不動，以捍衛印尼盾。

ECB會後聲明指出，在看到通膨率達到2%目標「遠超過預估區間高點，而且能持久」之前，不會提高利率；「這可能意味通膨或許會在一段過渡期間內溫和超過目標」。此一訊息，可能代表ECB有意將預期首次升息的時間進一步推遲，因為ECB最新的預測顯示通膨率不會在兩年內達成2%目標。

ECB並宣布現行貨幣政策不變，包括主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在0%、0.25%及負0.5%。

ECB原先的政策指引，是維持現行利率，直到看到通膨預期正在向目標收斂時為止；而在升息之前一段時間，將先停止購債計畫。這次會議的新指引顯示，低利率可能會維持更久，因為ECB本月稍早時已改變決策架構，允許通膨率超標一段時間，不會在通膨達標時就立刻緊縮貨幣政策。

ECB預測今年通膨率為1.9%，2022年為1.5%，2023年再降為1.4%。但德國今年通膨率便可能超過2%。總金額1.85兆歐元的「疫情緊急購債計畫（PEPP）」，至少將持續執行到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。至於原有的資產購買計畫（APP），每月仍繼續淨購買200億歐元資產。

印尼疫情升溫，經濟復甦面臨威脅之際，印尼央行22日7日附買回利率維持在3.5%，符合市場預期，主要是為捍衛印尼盾的穩定性。印尼央行自2月以來維持政策穩定，日前更示意至少到明年前應該不會調整利率。此外，央行也調降今年的經濟展望，成長率預測下修至3.5％到4.3%之間，原先預期成長4.1％到5.1%。

對印尼疫情升溫的疑慮，為印尼盾帶來新的壓力，使央行的處境更艱難，印尼盾今年來貶3.1%。印尼目前每日新增確診數是亞洲最高，上周創56,757例新高。

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