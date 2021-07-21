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IEA：全球碳排後年衝高

編譯王巧文／綜合報導

國際能源總署（IEA）20日示警，全球溫室氣體排放量將在2023年衝上歷史新高，原因是各國為走出新冠肺炎疫情陰霾而提出刺激措施，但乾淨能源占刺激措施支出的比率只有2%。

IEA在報告中表示，各國迄今宣布的振興經濟措施，將導致二氧化碳排放量在2023年寫下歷來新高，且未來數年排放量會進一步增加。

IEA指出，截至第2季，各國政府提出的刺激措施規模共計16兆美元，但分配給乾淨能源計畫的支出只有3,800億美元，占全球整體刺激支出的比率僅達到2%。IEA說，若世界想在本世紀中葉前實現淨零碳排目標，3,800億美元僅占所需金額的三分之一左右。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）指出，包括政府或民間資金在內，各國政府所調動的資金，遠少於要實現氣候目標所需資金。

他說，疫情爆發之初，許多政府都表示將打造一個更乾淨的未來，但大多口惠而實不至。

畢羅說，各國應該採取進一步行動，帶動乾淨能源投資，而且眼光要超越經濟復甦時期，如此全球才可能回到實現淨零碳排放目標的道路。

各國分配給乾淨能源的3,800億美元，三分之二資金將在2023年耗盡，其餘資金差不多將在2030年前用完，意即這筆資金會在十年內中快速減少，到2030年可動用的資金，將不到2021年的二十分之一。

聯合國表示，若全球要將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度以內，2030年前碳排放量平均每年必須減少7%以上。

疫情 投資 聯合國

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