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保健系統調查：97%住院患者「未接種疫苗」

亞洲疫情加劇 投資人急拋股票

編譯季晶晶／綜合外電
亞洲疫情加劇，投資人急拋股票在內的風險資產。圖為越南。歐新社
亞洲疫情加劇，投資人急拋股票在內的風險資產。圖為越南。歐新社

具高傳染力的Delta變種新冠病毒周一持續衝擊風險資產，疫苗接種速度緩慢、疲於應付疫情蔓延的亞洲市場首當其衝。

亞洲地區股票基準指數一度下跌1.4%，東南亞領跌。在上周五發現首批本土Delta變種病毒案例後，菲律賓主要股指創3月以來最大跌幅，越南的胡志明證交所指數也因為新一輪防疫限制，即將步入技術性修正。

駐新加坡的澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh說：「由於疫情惡化，尤其東南亞，對亞洲資產市場的風險情緒仍然欠佳。為防疫而實施的更嚴格限制將阻礙經濟復甦，部分經濟體2021年GDP成長很可能下調。」

東南亞疫情爆發態勢現已超過拉丁美洲和印度等重災區，上周新增病例數躍增41%到超過50萬，這個地區的疫苗接種率僅9%。與此同時，從澳洲到新加坡等亞太發達經濟體正實施更嚴格的流動限制，以阻止變種病毒的傳播。

MSCI亞太地區指數今年來的漲幅落後歐美，僅略高於1%。MSCI東協指數的表現更差，2021年迄今下跌6%。

亞洲貨幣也受挫，彭博摩根大通亞洲美元指數今年下跌1.6%。菲律賓披索本季已挫低逾3%。投資人紛紛湧向傳統避風港的日圓。

Goh認為，疫苗接種進度和判斷感染人數是否達到峰值，是投資人情緒轉向的關鍵。

外界揣測澳洲將延長大城市的封鎖期，導致S&P/ASX 200指數下跌最多1.4%，澳洲債券價格跟著全球其他國家公債上揚，因投資人尋求避險天堂。債券漲勢使澳洲10年前公債殖利率比美國公債殖利率低6個基點，是11月以來最大折讓。

澳洲聯邦銀行經濟學家Gareth Aird表示，澳洲準備銀行最終可能撤銷減少購債的決定。

澳洲 指數 殖利率

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