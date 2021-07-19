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水價高漲 消費品產業有壓

編譯陳律安／綜合報導
分析師示警，氣候變遷可能導致缺水問題進一步惡化，各大企業應及早最好準備。（路透）
分析師示警，氣候變遷可能導致缺水問題進一步惡化，各大企業應及早最好準備。（路透）

全球大型企業日益擔憂水價高漲、缺水等問題，且若消費必需品產業爆發缺水危機，可能使整體產值損失2000億美元。分析師示警，氣候變遷可能導致缺水問題進一步惡化，各大企業應及早最好準備。

美國財經媒體CNBC報導，巴克萊數據顯示，全美30大城市的水價在2010至2019年平均漲60%，且在全球各大產業中，消費必需品產業面臨的缺水風險最高，而缺水可能導致整體產值損失2,000億美元；消費必需品產業涵蓋食品、飲料、農產品、菸草等。

巴克萊分析師表示，消費必需品產業面臨的缺水風險之所以最高，原因是這個產業高度依賴農產品，而農產品又對水價波動、旱災、水患等風險格外敏感。

巴克萊發現，在主要企業的財報中，去年與水資源有關的發言次數較前年激增43%，凸顯企業更加留意水資源風險。

雖然許多投資人較關注碳排放成本增加的潛在影響，但巴克萊的研究發現，缺水對企業財務造成的潛在衝擊，可能是碳排放成本的三倍。巴克萊說，缺水問題會對企業的財務帶來多大風險，取決於一家公司在農產品方面的曝險，例如，缺水危機可能使ABF和泰森食品的息前稅前折舊攤銷前盈餘銳減22%，聯合利華、Colgate、利潔時等業者所遭受的衝擊更達到40至50%。

利潔時表示，將在水資源缺乏的地區啟動一項水資源計畫，透過雨水蒐集、廢水處理等方式，力拚2030年前補充的水資源，高於自身對水資源的需求。

分析師 美國 氣候變遷

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