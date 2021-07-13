全球車用晶片 預估缺到明年

首爾的汽車 產業智庫表示，全球車用晶片 荒的問題恐怕會延續到明年，而全球汽車業高度依賴台積電 將有風險，只是這個情況預料還會持續下去。

南韓汽車技術研究協會（KATECH）12日預測，車用晶片不足狀況下半年會開始好轉，但改善速度緩慢，到2022年供應將依舊吃緊。KATECH也預估，台積電要到明年元月左右，才可能滿足全球車用晶片需求。

韓國時報報導，南韓業界人士表示，車用晶片市場並不是太吸引人，因為利潤不高，又牽涉到複雜的安全問題，須解決這些問題才能用在汽車裡。三星電子雖已承諾，到2030年底前將投入30兆韓元在車用晶片，仍無法撼動台積電的市場地位，因為台積電也在加碼投資車用晶片。

專家相信，汽車製造商和半導體製造商之間需要加強合作。KATECH表示，美國與日本政府在這方面領先各國，但南韓的車廠和半導體業者之間，就缺乏這樣的合作。

KATECH指出，南韓的汽車業者已和當地的晶圓廠尋求合作，確保晶片供應穩定，但晶片業者對擴產仍猶豫不定，畢竟新增廠房設備等成本要許多年才能回收。

韓國前鋒報報導，全球主要晶片業者都在加快提高車用晶片產能。英特爾計劃開始為福特和通用等美國車廠生產晶片。