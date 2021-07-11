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軟體銀行第2支願景基金 上季對逾50家公司砸130億美元

編譯季晶晶／綜合外電
軟體銀行執行長孫正義。路透
軟體銀行執行長孫正義。路透

知情人士透露，軟體銀行（SoftBank）第2支願景基金（Vision Fund）在第2季加緊投資腳步，在超過50家公司砸下大約130億美元。

公開揭露資料顯示，該基金在今年最初的3個月，對少於24家公司投資不到20億美元。最近投資的許多對象尚未公諸於眾。

軟銀增加投資之際，正值其他深口袋投資人，例如老虎全球管理（Tiger Global Management），大舉投資高估值新創事業，有助上半年的私人科技公司募資達到歷來最活躍程度。

軟銀第1支願景基金因為投資中國叫車平台滴滴出行、共享工作空間平台WeWork等公司，擁有數十億美元股權，補貼他們與對手在市場上競爭產生的重大虧損而聞名於世。投資報酬最近因為南韓電商一哥Coupang和美國美食外送平台DoorDash在內的部分公司上市而獲提升。

軟銀第2支願景基金改變作法，對醫療保健和軟體業務進行較適度的押注，而非像第1支願景基金每筆交易至少投注1億美元，從而限制對較年輕公司的投資，押注較多在城市移動和重工業上。

由孫正義領導的軟體銀行，沒能吸引到阿布達比和沙烏地阿拉伯政府基金等外部人士合作後，宣布會自行投入300億美元。

願景基金資深管理合夥人Deep Nishar說，第2支願景基金在一家公司「生命周期的早期階段就展開合作」以找出具吸引力的投資，因為在現今的市場環境下，與非常後期相比，估值在早期階段更具吸引力。

視訊溝通的新創事業Mmhmm上周三表示，已完成第2支願景基金領軍下1億美元的B輪融資。該基金6月也帶頭完成對人工智慧公司Vianai Systems的1.4億美元第2輪融資。

對於其他新創事基業，例如名人和網紅入駐的平台Cameo，第2支願景基金則讓位由其他創投領軍，僅投資數千萬美元，而非一次數億。

知情人士之一說，軟銀並不期待為第2支願景基金向外部投資人籌資，僅管自己可能必須投入更多的錢。

這支基金據悉已投資大約200億美元在逾90家新創事業，還計劃再投至少30家公司。相較下，第1支願景基金投資不到100家公司就花了857億美元。

第2支願景基金並未完全迴避大筆投資。該基金5月帶領對整合獨立亞馬遜商家的Perch，進行了7.75億美元的投資。

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