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葉倫：非常擔心變種病毒擴散 恐影響經濟復甦

中央社／威尼斯11日綜合外電報導
財政部長葉倫「非常擔心」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變異株可能為全球經濟在疫情後復甦帶來風險。美聯社
財政部長葉倫「非常擔心」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變異株可能為全球經濟在疫情後復甦帶來風險。美聯社

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，她「非常擔心」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變異株可能為全球經濟在疫情後復甦帶來風險。

法新社報導，葉倫在義大利威尼斯出席20國集團（G20）會議，會後她告訴記者：「我們非常擔心Delta和其他變異病毒可能擴散，並威脅到經濟復甦。」

葉倫還表示：「目前全球經濟相互連結，世界上任何地區發生的事，也會影響到所有其他國家。」

G20各國財政部長昨晚發表最後聲明，警告新變種病毒擴散為經濟復甦帶來「走下坡風險」，以及各國疫苗接種進度不一的相關危險。

葉倫說：「我們了解到攜手努力加快疫苗接種速度的重要性，並立下目標，盼明年能讓全球70%人口獲得接種。」

葉倫並指出，在資助開發中國家購買疫苗方面，各方「已做了許多努力」；但為了因應世界各地疫情爆發，全球有必要「做得更多及採取更有效行動」，例如推廣療法和配發保護裝備。

G20各國代表9日聽取特別委任的專家小組報告，專家表示，為了替下一波疫情做準備及嘗試避免再度爆發疫情，全球必須投入更大量資金，未來5年間至少要達750億美元。

葉倫說：「我們雖然聚焦在中期和長期...但我們確實意識到，短期內我們也有必要做得更多。」

葉倫 疫情 疫苗

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