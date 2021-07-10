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全球企業稅改 拚10月拍板

記編譯湯淑君／綜合報導
G20財金首長在威尼斯開會，同意10月前擺平全球企業稅制改革提案中懸而未決的議題。（歐新社）
G20財金首長在威尼斯開會，同意10月前擺平全球企業稅制改革提案中懸而未決的議題。（歐新社）

根據20國集團（G20）財金首長預定9至10日威尼斯會議後發布的聯合公報草案，各國同意10月前擺平全球企業稅制改革提案中懸而未決的議題，促使未加入者共襄盛舉，同時也呼籲在兼顧穩定通膨的同時，避免過早撤除支持經濟的措施。

路透引述知情人士說法指出，世界20大經濟體的財長也支持131國最近在經濟合作發展組織（OECD）談判中達成的協議，亦即對跨國企業的獲利課稅，並把全球最低企業稅率訂在至少15%。

這份預定10日發表的G20財長會後聲明寫道：「我們呼籲（參與全球談判的國家）迅速解決其餘議題，共同在議定的框架範圍內敲定設計要素，在我們10月開會前擬出一套詳細計畫，以利落實這兩大支柱。」

聲明還說：「我們邀請所有（參與討論但）尚未加入國際協議的成員，共襄盛舉。」

這些財金官員的目標是趕在G20羅馬高峰會10月登場前定案，讓各國領袖批准。若一切順利進行，這項新的稅務規則可望在2023年底前，在世界各地轉化為具約束力的法律。

不過，美國國會正就對企業和富人增稅爭辯不休，歐盟會員國愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利尚未點頭，都可能平添障礙。

G20財長在公報中也支持富國對抗疫情衝擊而實施的經濟刺激措施，但強調這些支持措施必須與央行穩定通膨的承諾相符。聲明說：「我們將持續確保復甦、避免時機不成熟就撤除支持措施，同時兼顧央行法定職責，包括維持物價穩定在內。」

財長聲明也重申「儘快控制疫情」的決心，並呼籲加速配送新冠疫苗、藥物和檢測試劑至世界各地，但未就疫苗捐贈和對COVAX的財務支持，許下任何具體的新承諾。

COVAX是由世界衛生組織與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）共同主導的計畫，成立宗旨是促成新冠疫苗、藥物、檢測試劑和醫療工具公平分配。

威尼斯會議是G20財金首長自新冠肺炎疫情爆發以來，首場面對面的會談。G20成員國合計占全球國內生產毛額（GDP）的80%以上，占全球貿易75%，占全世界人口60%。

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