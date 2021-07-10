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毛小孩愛地球 改吃蟲蟲飼料

編譯王巧文／綜合報導
歐美業者正鎖定具環保意識的寵物飼主，推出以昆蟲蛋白質為原料的飼料。（路透）
歐美業者正鎖定具環保意識的寵物飼主，推出以昆蟲蛋白質為原料的飼料。（路透）

隨著全球積極提倡永續發展，歐美業者正鎖定具環保意識的寵物飼主，推出以昆蟲蛋白質、而非動物蛋白質製作的寵物飼料，搶攻對環境友善的寵物飼料商機。

寵物飼料新創公司Yora是英國首家販賣昆蟲蛋白質產品的業者。該公司已推出含黑水虻幼蟲蛋白質成分的狗飼料，把200多噸產品運往200多國販售，預料賺進逾280萬美元。Yora常務董事蘭金說，消費者更留意自己和寵物的碳足跡，愈來愈多飼主接受以昆蟲蛋白質飼料替代傳統肉類飼料。

美國瑪氏食品（Mars）旗下寵物飼料品牌Mars Petcare 3月也在英國推出一款貓乾糧「Lovebug」，原料並非是傳統牛肉或家禽蛋白質，而是黑水虻幼蟲。瑪氏食品說，Lovebug鎖定關注永續發展的寵物飼主，因為生產每公斤昆蟲蛋白質所需的土地比牛肉蛋白質少80%，這些昆蟲幼蟲是吃剩餘的蔬菜和植物，且在100%以再生能源發電的農場養殖。

雀巢去年11月已在瑞士推出Purina寵物食品，包含水虻幼蟲、植物及動物蛋白質，這些貓狗飼料有兩種配方，一為生產自雞肉、豬肝及小米，另一種為以黑水虻幼蟲、雞肉的蛋白質為基礎。

2017年的一份研究顯示，相較於傳統牲畜，昆蟲養殖的優勢包括需要消耗的土地和水較少、排放的溫室氣體更少、飼料轉換效率較高，也可做為動物與水產飼料。

許多人對「蟲蟲入菜」可能食慾缺缺，相較下，讓自家毛小孩大快朵頤昆蟲大餐或許容易得多。

荷蘭食品及農業研究機構RaboResearch預測，以昆蟲蛋白質做為寵物食品和動物飼料成分的需求2030年將激增到50萬噸，遠高於目前的1萬噸。

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