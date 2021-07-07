OPEC+內鬥 油市大震盪

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國對增產策略歧見的僵局未解，促使石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）取消原訂5日舉行的部長級會議，OPEC+籠罩在內鬥危機的陰霾下，國際油價 6日盤中衝上六年多高點後翻黑，市場劇烈震盪。

路透報導，OPEC+的官員談判始終未能打破僵局，以破局收場，OPEC祕書長巴金多5日宣布會議取消，且未宣布新的開會日期，「下一次會議的日期將在適當時候決定」。

沙國與阿聯對於如何評估減產標準、及是否進一步延長減產的歧見，已從OPEC+內部的紛爭已演變為公開的外交爭端，雙方的意見衝突甚至嚴重到連下次開會的時間都無法達成共識。

觀察家指出，立即的後果將是8月不太可能增產，全球原油供給將持續短缺，但若各國自行決定產量，將使供給激增，將導致油價重挫。OPEC+預料未來數日內可能恢復談判，美國總統拜登也敦促OPEC+尋找折衷方案。

國際油價6日一度衝高，西德州輕原油8月期貨大漲2.4%至每桶76.98美元，為2014年11月以來最高，布蘭特原油9月期貨也漲0.9%至每桶77.84美元，是2018年10月來新高，之後市場評估OPEC+內部緊張的可能影響，油價轉為翻黑，西德州油價跌0.7%，布蘭特油價跌1.7%。RBC資本市場指出，阿聯與沙國的爭端顯然不只是石油政策，阿聯似乎想擺脫沙國的控制，能在國際事務上走自己的路。

摩根史坦利指出，OPEC+將增添油市的不確定性，布蘭特油價可能在每桶75-80美元之間震盪；高盛則認為將在夏季漲至80美元。瑞銀也預估布蘭特油價可能9月底前漲到每桶80美元，但認為OPEC+可能繼續談判、也可能達成協議，問題在於這次談判破裂是否會降低OPEC+在8月遵守現行減產協議的意願。

FGE全球能源集團指出，若OPEC+最終決定不增產，油價將漲到85-90美元，但各國預料在未來一至三周內達成妥協。

ING認為，OPEC+各國在8月維持現有產量目標的可能性不高，可能會開始增產，從而危及更廣泛的減產協定、引發與去年初類似的油價戰，但各國都將避免這種最壞情況發生。

分析師預估，若OPEC+在恢復談判後，最終同意8月每日產量增加50萬桶以上，油價可能出現回檔。目前油市聚焦於非正式的閉門談判，一旦有消息洩露將引發油價動盪。

石油輸出國組織和OPEC+5日的會談意外破裂，未能達成新的產量協議，促使亞洲煉油廠擔心，國際油價將繼續上揚，損及自身獲利。

路透報導，熟知中國 煉油廠想法的新加坡原油交易主管表示，OPEC+沒談出結果，將對中國煉油業者產生短期衝擊，「可能讓他們被迫降低產能，因而能再次提高利潤，他們也就有辦法多買點石油」。中國是全球第二大石油消費國，也是最大進口國。

煉油業人士透露，目前亞洲實體石油市場的供應依舊充分。日本業界人士表示，就算OPEC+同意增產，對亞洲實體石油市場短期影響也不大，因會中提議增產量僅每日40萬桶。