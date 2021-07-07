我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

OPEC+內鬥 油市大震盪

編譯任中原、廖玉玲／綜合報導

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國對增產策略歧見的僵局未解，促使石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）取消原訂5日舉行的部長級會議，OPEC+籠罩在內鬥危機的陰霾下，國際油價6日盤中衝上六年多高點後翻黑，市場劇烈震盪。

路透報導，OPEC+的官員談判始終未能打破僵局，以破局收場，OPEC祕書長巴金多5日宣布會議取消，且未宣布新的開會日期，「下一次會議的日期將在適當時候決定」。

沙國與阿聯對於如何評估減產標準、及是否進一步延長減產的歧見，已從OPEC+內部的紛爭已演變為公開的外交爭端，雙方的意見衝突甚至嚴重到連下次開會的時間都無法達成共識。

觀察家指出，立即的後果將是8月不太可能增產，全球原油供給將持續短缺，但若各國自行決定產量，將使供給激增，將導致油價重挫。OPEC+預料未來數日內可能恢復談判，美國總統拜登也敦促OPEC+尋找折衷方案。

國際油價6日一度衝高，西德州輕原油8月期貨大漲2.4%至每桶76.98美元，為2014年11月以來最高，布蘭特原油9月期貨也漲0.9%至每桶77.84美元，是2018年10月來新高，之後市場評估OPEC+內部緊張的可能影響，油價轉為翻黑，西德州油價跌0.7%，布蘭特油價跌1.7%。RBC資本市場指出，阿聯與沙國的爭端顯然不只是石油政策，阿聯似乎想擺脫沙國的控制，能在國際事務上走自己的路。

摩根史坦利指出，OPEC+將增添油市的不確定性，布蘭特油價可能在每桶75-80美元之間震盪；高盛則認為將在夏季漲至80美元。瑞銀也預估布蘭特油價可能9月底前漲到每桶80美元，但認為OPEC+可能繼續談判、也可能達成協議，問題在於這次談判破裂是否會降低OPEC+在8月遵守現行減產協議的意願。

FGE全球能源集團指出，若OPEC+最終決定不增產，油價將漲到85-90美元，但各國預料在未來一至三周內達成妥協。

ING認為，OPEC+各國在8月維持現有產量目標的可能性不高，可能會開始增產，從而危及更廣泛的減產協定、引發與去年初類似的油價戰，但各國都將避免這種最壞情況發生。

分析師預估，若OPEC+在恢復談判後，最終同意8月每日產量增加50萬桶以上，油價可能出現回檔。目前油市聚焦於非正式的閉門談判，一旦有消息洩露將引發油價動盪。

石油輸出國組織和OPEC+5日的會談意外破裂，未能達成新的產量協議，促使亞洲煉油廠擔心，國際油價將繼續上揚，損及自身獲利。

路透報導，熟知中國煉油廠想法的新加坡原油交易主管表示，OPEC+沒談出結果，將對中國煉油業者產生短期衝擊，「可能讓他們被迫降低產能，因而能再次提高利潤，他們也就有辦法多買點石油」。中國是全球第二大石油消費國，也是最大進口國。

煉油業人士透露，目前亞洲實體石油市場的供應依舊充分。日本業界人士表示，就算OPEC+同意增產，對亞洲實體石油市場短期影響也不大，因會中提議增產量僅每日40萬桶。

油價 石油 中國

上一則

福斯汽車賣超跑Bugatti股權

下一則

疫情復熾 亞洲消費支出欲振乏力

延伸閱讀

油價攀高及中國對滴滴出行下重手 道瓊跌330點

油價攀高及中國對滴滴出行下重手 道瓊跌330點
OPEC+會談破局 紐約油價創2014年來最高紀錄

OPEC+會談破局 紐約油價創2014年來最高紀錄
OPEC+又鬧內訌 市場專家怎麼看

OPEC+又鬧內訌 市場專家怎麼看
OPEC+談判失敗 美前能源部長：油價恐輕易突破100美元

OPEC+談判失敗 美前能源部長：油價恐輕易突破100美元

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
美國勞工部1日發布報告說，上周首次申請失業補助金的人數大幅下降，美國企業上月的裁員人數也比一年前銳減近九成，顯示美國的就業市場持續改善。美聯社

美上周申領失業金人數大減 降至疫情大爆發以來最少

2021-07-01 09:31

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈