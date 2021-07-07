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疫情復熾 亞洲消費支出欲振乏力

編譯黃嘉洵／綜合報導
亞洲消費支出仍低於疫情爆發前水準。（路透）
亞洲消費支出仍低於疫情爆發前水準。（路透）

亞洲國家的消費者支出欲振乏力，且仍低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，原因包括疫情復熾、疫苗接種進度緩慢，以及亞洲國家祭出的財政刺激與寬鬆貨幣政策規模較小。

牛津經濟公司經濟學家勞伊德．陳（Lloyd Chan）表示：「在亞洲多數地區，我們雖看到民間消費持續回升，但速度緩慢，且仍低於疫情前的水準」。他說，在亞洲國家持續爆發零星疫情的情況下，消費者支出的回升力道不均，且波動性大。

北京當局在防止疫情復熾方面取得成效，且政府努力刺激民間消費，但疲弱的零售銷售仍拖累經濟復甦。與此同時，亞洲其他地區的疫情復熾，也可能對消費者信心與移動帶來負面影響。

新加坡星展銀行首席經濟學家貝格表示，移動是消費的主要先決條件，儘管民眾在家仍可透過電商平台購物，但整體支出金額仍小於外出消費。貝格說，相較於西方已開發國家，亞洲國家祭出的財政刺激與寬鬆貨幣政策規模較小，這可能進一步拖累亞洲經濟復甦；他說，只要移動限制仍在，且政策支持力道相對較小，民間消費難以大幅回升。

此外，大部分亞洲地區的接種率也不如西方國家，這主要歸咎於疫苗供應不足。貝格說，大部分亞洲地區的接種率普遍不足，就算覆蓋率提升二、三倍，也不會有明顯改變。

印度金融重鎮孟買所在地的馬哈拉施特拉邦又開始加強防疫措施，部分地區最近幾周篩檢陽性率逐漸攀高，令民眾愈來愈擔心可能爆發第三波疫情。

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