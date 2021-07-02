南韓6月出口大增40% 日企信心兩年半高點

南韓 6月出口連續第四個月雙位數成長，反映全球主要市場經濟回溫，而且對記憶體晶片和汽車 的需求持續強勁；日本 大型製造企業的信心攀抵兩年半高點，也是全球需求強勁的跡象。

南韓貿易部1日公布，6月出口比去年同期勁增39.7%，高於經濟學家預估的33.8%增幅。其中，對中國大陸出口成長14.3%，而半導體總出口成長34.4%。

南韓5月出口成長45.6%，創1988年8月來最大增幅。

儘管疫情帶來的低基期效應開始減退，但南韓出口依然大幅成長。南韓在去年5月出口銳減約四分之一，然而從6月起減幅開始收斂。優於預期的表現強化市場樂觀看好南韓今年出口將創新高的預期，這也為南韓疫後經濟復甦提供支撐。

日銀同日公布的短觀報告顯示，日本大型製造業者的信心在6月止的一季攀升至14，遠高於3月時的5，為連續第四季改善，也是2018年12月來最高。

日銀官員表示：「出口和產出持續回升，有助於多數製造業的信心改善。不過，汽車產業信心惡化，原因是半導體晶片短缺。」

調查顯示，日本大企業預期在明年3月底止的當前年度，資本指出增加9.6%，逆轉去年下滑8.3%的情勢。