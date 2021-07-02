我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

南韓6月出口大增40% 日企信心兩年半高點

編譯葉亭均／綜合報導

南韓6月出口連續第四個月雙位數成長，反映全球主要市場經濟回溫，而且對記憶體晶片和汽車的需求持續強勁；日本大型製造企業的信心攀抵兩年半高點，也是全球需求強勁的跡象。

南韓貿易部1日公布，6月出口比去年同期勁增39.7%，高於經濟學家預估的33.8%增幅。其中，對中國大陸出口成長14.3%，而半導體總出口成長34.4%。

南韓5月出口成長45.6%，創1988年8月來最大增幅。

儘管疫情帶來的低基期效應開始減退，但南韓出口依然大幅成長。南韓在去年5月出口銳減約四分之一，然而從6月起減幅開始收斂。優於預期的表現強化市場樂觀看好南韓今年出口將創新高的預期，這也為南韓疫後經濟復甦提供支撐。

日銀同日公布的短觀報告顯示，日本大型製造業者的信心在6月止的一季攀升至14，遠高於3月時的5，為連續第四季改善，也是2018年12月來最高。

日銀官員表示：「出口和產出持續回升，有助於多數製造業的信心改善。不過，汽車產業信心惡化，原因是半導體晶片短缺。」

調查顯示，日本大企業預期在明年3月底止的當前年度，資本指出增加9.6%，逆轉去年下滑8.3%的情勢。

南韓 日本 汽車

上一則

加密幣狂潮 避險基金大咖進場布局

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美日防台海衝突 祕密兵推1年多

美日防台海衝突 祕密兵推1年多
日本贈台灣第2批疫苗8日運抵？謝長廷：不能說

日本贈台灣第2批疫苗8日運抵？謝長廷：不能說
南韓公布7月疫苗接種計畫 高三生19日起開打輝瑞疫苗

南韓公布7月疫苗接種計畫 高三生19日起開打輝瑞疫苗
金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備

金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕