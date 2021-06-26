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東芝會長永山治 被股東趕下台

編譯湯淑君／綜合報導
東芝會長永山治遭股東投票罷免。（路透）
東芝會長永山治遭股東投票罷免。（路透）

東芝公司股東25日在年度大會上表決反對會長（董事長）永山治續任，象徵日本股東維權行動的最新里程碑，也標幟著該國公司治理改革的轉捩點。

現年74歲的永山治遭股東投票罷免，狼狽下台，對多年來不滿日本企業醜聞頻傳、管理不善而力促改革的維權股東而言，是罕見的勝利，也形同給這家成立146年的日本工業巨人一記當頭棒喝，要求東芝管理層痛下決心改革，揮別醜聞連連的過往、重新出發。

根據本月10日發布的股東委託外部律師調查結果，東芝部分高層與經濟產業省官員，聯手阻擋海外投資人行使權利，擋下他們的提案。這項調查由最大股東新加坡避險基金Effissimo Capital推動，Effissimo指派的候選人去年未選上東芝董事，股東3月開會同意對此事進行獨立調查，結果發現管理層與官員勾結，影響去年董事選舉結果。

東芝已表示，報告點名的兩名主管和兩名董事將辭職，但25日表決結果顯示股東不滿意這種心不甘情不願、慢吞吞的改革。外國投資人大約占東芝股東半數，管理層再也無法漠視維權股東的聲音，若持續把他們的建言當耳邊風，維權股東或許能強行在董事會安插自己人。

東芝股價25日盤中躍漲1.7%，終場以平盤附近作收。投資人雖讚許這項表決結果為改革揭開序幕，但前方還有更大挑戰——如何讓這個病懨懨的工業巨人東山再起。新領導層必須重振營收成長，並挽回股東信任。

東芝曾是日本赫赫有名的企業，但因長期管理不善而江河日下。先是爆出會計醜聞而繳付破紀錄罰款，接著因進軍核能策略失誤損失慘重，2018年被迫售出大部分晶片事業，以填補核電事業的虧損大洞。

股東要求，東芝對私募公司或其他潛在追求者的收購提案，要保持開放態度。東芝仍握有吸引人的資產，包括在記憶晶片事業鎧俠（Kioxia）持有40%股權，而鎧俠有意透過首次公開發行股票（IPO）上市。

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